Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
22 сентября, 17:45 • 15442 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 23749 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
22 сентября, 11:53 • 28694 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 41922 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 55720 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 53137 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27882 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
22 сентября, 05:30 • 50107 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24990 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не верит в скорое завершение войны в Украине. Он также отметил, что экономическая помощь Европы Украине не может длиться вечно.

Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине

Президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган не верит в скорое завершение войны в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью лидера телеканалу Fox News.

Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость

- отметил он.

По словам Эрдогана, экономическая помощь Европы Украине не может длиться вечно, ведь Украина экономически не может конкурировать с Россией.

"Мы надеемся, что эта поддержка будет продолжаться", - отметил президент.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин пока не готовы к встрече. Он провел переговоры с обоими лидерами после возвращения с саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Трамп позвал Эрдогана говорить о торговле и «крупных сделках» по самолетам19.09.25, 20:53 • 4158 просмотров

Вита Зеленецкая

