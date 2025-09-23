Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не верит в скорое завершение войны в Украине. Он также отметил, что экономическая помощь Европы Украине не может длиться вечно.
Президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган не верит в скорое завершение войны в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью лидера телеканалу Fox News.
Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость
По словам Эрдогана, экономическая помощь Европы Украине не может длиться вечно, ведь Украина экономически не может конкурировать с Россией.
"Мы надеемся, что эта поддержка будет продолжаться", - отметил президент.
Напомним
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин пока не готовы к встрече. Он провел переговоры с обоими лидерами после возвращения с саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Трамп позвал Эрдогана говорить о торговле и «крупных сделках» по самолетам19.09.25, 20:53 • 4158 просмотров