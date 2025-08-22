$41.380.02
21 августа, 14:24 • 24443 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 28605 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 33826 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 20478 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 32101 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 70798 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 78544 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81041 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102835 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 235038 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

ISW: Стамбульское соглашение, на котором настаивает кремль, предусматривает драконовские условия для Украины

Киев • УНН

 • 4 просмотра

кремль настаивает на Стамбульском рамочном соглашении 2022 года как единственной основе для мирных переговоров. Это позволит россии ветировать западную помощь Украине и сделает ее беззащитной.

ISW: Стамбульское соглашение, на котором настаивает кремль, предусматривает драконовские условия для Украины

Кремль продолжает настаивать на том, что стамбульские переговоры 2022 года являются единственной приемлемой отправной точкой для потенциальных будущих переговоров по войне в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что тем самым кремль требует, чтобы россия и ее союзники оставили за собой право вето на любую западную военную помощь Украине, а Украина осталась нейтрализованной и беззащитной перед будущей российской агрессией.

Министр иностранных дел россии сергей лавров ... заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром 21 августа, что ... стамбульские переговоры 2022 года обеспечили бы безопасность Украины "честно и коллективно" через группу стран-гарантов, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН

- указывают аналитики.

Зеленский: Украина готова к переговорам с Россией, но место встречи должно быть нейтральным21.08.25, 11:01 • 3314 просмотров

Они подчеркивают, что соглашение, основанное на стамбульских переговорах 2022 года, нанесло бы ущерб Украине, навсегда запретив ей вступать в НАТО, введя драконовские ограничения на численность украинских вооруженных сил и запретив Украине получать любую западную военную помощь.

В проекте соглашения также требовалось, чтобы россии и Совету безопасности ООН, включая КНР, был предоставлен статус государств-гарантов, а государства-гаранты должны были действовать согласованно в случае нарушения соглашения, что позволило бы россии наложить вето на военную помощь Запада Украине. Примечательно, что проект Стамбульского соглашения не накладывает никаких ограничений на военные возможности россии, фактически нейтрализуя Украину политически и военно, в то же время защищая способность россии повторно вторгнуться в Украину в будущем на гораздо более выгодных условиях, даже чем в 2022 году

- предупреждают в ISW.

Там делают вывод, что кремль, вероятно, понимает, что Стамбульская рамочная сделка 2022 года неприемлема для Киева, и поэтому продолжает использовать ее, пытаясь изобразить Украину не желающей переговоров, пока москва продолжает медлить с добросовестными миротворческими усилиями.

Напомним

На днях министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что вопросы безопасности решать без российской федерации "не получится", а диалог без участия рф является "утопией и путем в никуда".

Накануне лавров уточнил, что путин готов к встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча возможна при условии хорошо проработанных вопросов, требующих рассмотрения на высшем уровне.

Сейчас сигналы из россии непристойны, они пытаются "соскочить" с необходимости проводить встречу - Зеленский21.08.25, 20:28 • 3316 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Институт изучения войны
НАТО
Китай
Владимир Зеленский
Украина