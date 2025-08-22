Кремль продолжает настаивать на том, что стамбульские переговоры 2022 года являются единственной приемлемой отправной точкой для потенциальных будущих переговоров по войне в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что тем самым кремль требует, чтобы россия и ее союзники оставили за собой право вето на любую западную военную помощь Украине, а Украина осталась нейтрализованной и беззащитной перед будущей российской агрессией.

Министр иностранных дел россии сергей лавров ... заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром 21 августа, что ... стамбульские переговоры 2022 года обеспечили бы безопасность Украины "честно и коллективно" через группу стран-гарантов, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН - указывают аналитики.

Они подчеркивают, что соглашение, основанное на стамбульских переговорах 2022 года, нанесло бы ущерб Украине, навсегда запретив ей вступать в НАТО, введя драконовские ограничения на численность украинских вооруженных сил и запретив Украине получать любую западную военную помощь.

В проекте соглашения также требовалось, чтобы россии и Совету безопасности ООН, включая КНР, был предоставлен статус государств-гарантов, а государства-гаранты должны были действовать согласованно в случае нарушения соглашения, что позволило бы россии наложить вето на военную помощь Запада Украине. Примечательно, что проект Стамбульского соглашения не накладывает никаких ограничений на военные возможности россии, фактически нейтрализуя Украину политически и военно, в то же время защищая способность россии повторно вторгнуться в Украину в будущем на гораздо более выгодных условиях, даже чем в 2022 году - предупреждают в ISW.

Там делают вывод, что кремль, вероятно, понимает, что Стамбульская рамочная сделка 2022 года неприемлема для Киева, и поэтому продолжает использовать ее, пытаясь изобразить Украину не желающей переговоров, пока москва продолжает медлить с добросовестными миротворческими усилиями.

Напомним

На днях министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что вопросы безопасности решать без российской федерации "не получится", а диалог без участия рф является "утопией и путем в никуда".

Накануне лавров уточнил, что путин готов к встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча возможна при условии хорошо проработанных вопросов, требующих рассмотрения на высшем уровне.

