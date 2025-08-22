ISW: Стамбульської угода, на якій наполягає кремль, передбачає драконівські умови для України

кремль продовжує наполягати на тому, що стамбульські переговори 2022 року є єдиною прийнятною відправною точкою для потенційних майбутніх переговорів щодо війни в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що тим самим кремль вимагає, щоб росія та її союзники залишили за собою право вето на будь-яку західну військову допомогу Україні, а Україна залишилася нейтралізованою та беззахисною перед майбутньою російською агресією.

Міністр закордонних справ росії сергій лавров ... заявив під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром 21 серпня, що ... стамбульські переговори 2022 року забезпечили б безпеку України "чесно та колективно" через групу країн-гарантів, включаючи постійних членів Ради Безпеки ООН - вказують аналітики.

Зеленський: Україна готова до переговорів із росією, але місце зустрічі має бути нейтральним

Вони підкреслюють, що угода, заснована на стамбульських переговорах 2022 року, завдала б шкоди Україні, назавжди заборонивши їй вступати до НАТО, запровадивши драконівські обмеження на чисельність українських збройних сил та заборонивши Україні отримувати будь-яку західну військову допомогу.

У проєкті угоди також вимагалося, щоб росії та Раді безпеки ООН, включаючи КНР, було надано статус держав-гарантів, а держави-гаранти повинні були діяти узгоджено у разі порушення угоди, що дозволило б росії накласти вето на військову допомогу Заходу Україні. Примітно, що проєкт Стамбульської угоди не накладає жодних обмежень на військові можливості росії, фактично нейтралізуючи Україну політично та військово, водночас захищаючи здатність росії повторно вторгнутися в Україну в майбутньому на набагато вигідніших умовах, навіть ніж у 2022 році - попереджають в ISW.

Там роблять висновок, що кремль, ймовірно, розуміє, що Стамбульська рамкова угода 2022 року є неприйнятною для Києва, і тому продовжує використовувати її, намагаючись зобразити Україну такою, що не бажає переговорів, поки москва продовжує зволікати з добросовісними миротворчими зусиллями.

Нагадаємо

Днями міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що питання безпеки вирішувати без російської федерації "не вийде", а діалог без участі рф є "утопією і шляхом в нікуди".

Напередодні лавров уточнив, що путін готовий до зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч можлива за умови добре опрацьованих питань, що потребують розгляду на вищому рівні.

Зараз сигнали з росії непристойні, вони намагаються “зіскочити” з необхідності проводити зустріч - Зеленський