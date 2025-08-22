$41.380.02
21 серпня, 14:24
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
21 серпня, 12:55
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
21 серпня, 12:13
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
21 серпня, 10:22
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
ISW: Стамбульської угода, на якій наполягає кремль, передбачає драконівські умови для України

Київ • УНН

 • 36 перегляди

кремль наполягає на Стамбульській рамковій угоді 2022 року як єдиній основі для мирних перемовин. Це дозволить росії ветувати західну допомогу Україні та зробить її беззахисною.

ISW: Стамбульської угода, на якій наполягає кремль, передбачає драконівські умови для України

кремль продовжує наполягати на тому, що стамбульські переговори 2022 року є єдиною прийнятною відправною точкою для потенційних майбутніх переговорів щодо війни в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що тим самим кремль вимагає, щоб росія та її союзники залишили за собою право вето на будь-яку західну військову допомогу Україні, а Україна залишилася нейтралізованою та беззахисною перед майбутньою російською агресією.

Міністр закордонних справ росії сергій лавров ... заявив під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром 21 серпня, що ... стамбульські переговори 2022 року забезпечили б безпеку України "чесно та колективно" через групу країн-гарантів, включаючи постійних членів Ради Безпеки ООН

- вказують аналітики.

Зеленський: Україна готова до переговорів із росією, але місце зустрічі має бути нейтральним21.08.25, 11:01 • 3318 переглядiв

Вони підкреслюють, що угода, заснована на стамбульських переговорах 2022 року, завдала б шкоди Україні, назавжди заборонивши їй вступати до НАТО, запровадивши драконівські обмеження на чисельність українських збройних сил та заборонивши Україні отримувати будь-яку західну військову допомогу.

У проєкті угоди також вимагалося, щоб росії та Раді безпеки ООН, включаючи КНР, було надано статус держав-гарантів, а держави-гаранти повинні були діяти узгоджено у разі порушення угоди, що дозволило б росії накласти вето на військову допомогу Заходу Україні. Примітно, що проєкт Стамбульської угоди не накладає жодних обмежень на військові можливості росії, фактично нейтралізуючи Україну політично та військово, водночас захищаючи здатність росії повторно вторгнутися в Україну в майбутньому на набагато вигідніших умовах, навіть ніж у 2022 році

- попереджають в ISW.

Там роблять висновок, що кремль, ймовірно, розуміє, що Стамбульська рамкова угода 2022 року є неприйнятною для Києва, і тому продовжує використовувати її, намагаючись зобразити Україну такою, що не бажає переговорів, поки москва продовжує зволікати з добросовісними миротворчими зусиллями.

Нагадаємо

Днями міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що питання безпеки вирішувати без російської федерації "не вийде", а діалог без участі рф є "утопією і шляхом в нікуди".

Напередодні лавров уточнив, що путін готовий до зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч можлива за умови добре опрацьованих питань, що потребують розгляду на вищому рівні.

Зараз сигнали з росії непристойні, вони намагаються “зіскочити” з необхідності проводити зустріч - Зеленський21.08.25, 20:28 • 3326 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Рада Безпеки ООН
Інститут вивчення війни
НАТО
Китай
Володимир Зеленський
Україна