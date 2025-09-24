Ердоган і Макрон обговорили співпрацю та мирний процес щодо України

$41.380.00
48.800.07
ukenru
18:42 • 11039 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 17174 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 23826 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 24484 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 25498 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 41233 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 19757 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 38735 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18664 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18807 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.5м/с
59%
757мм
Популярнi новини
Міжнародна спільнота має негайно відреагувати: омбудсмен відправив листи до ООН та МКЧХ через розстріл родини на Донеччині24 вересня, 12:35 • 3294 перегляди
російські війська атакували навчальний підрозділ ЗСУ двома ракетами "Іскандер": деталі24 вересня, 12:46 • 8388 перегляди
Меланія Трамп та перша леді України провели зустріч вчора - Никифоров24 вересня, 13:15 • 4010 перегляди
Зеленського підштовхують до повернення земель, які Україна не відвоювала влітку 2023 - CNN24 вересня, 13:41 • 12018 перегляди
У Києві 17-річна матір залишила немовля на чотири дні у замкненій квартирі, дитина впала в кому15:19 • 4718 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 41233 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 42432 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 38735 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 48979 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 57532 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Реджеп Тайїп Ердоган
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Нью-Йорк
Іран
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 40989 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 100711 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 60147 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 73875 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 125478 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
E-6 Mercury
Детонатор

Ердоган і Макрон обговорили співпрацю та мирний процес щодо України

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про зусилля Анкари для досягнення справедливого миру між Україною та Росією, плануючи просувати Стамбульський переговорний процес. Він також наголосив на важливості діалогу з Францією та розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці й обороні.

Ердоган і Макрон обговорили співпрацю та мирний процес щодо України

Анкара наголошує на важливості діалогу з Францією та розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці й оборонці. Туреччина докладає зусиль для досягнення справедливого миру між Україною та Росією і планує просувати Стамбульський переговорний процес із орієнтацією на результат. Про це заявив президент Турції Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з французькою колегією Еммануелем Макроном. Про це інформує агенція Anadolu Ajansı з посиланням на повідомлення Управління по зв'язкам при Адміністрації президента Турції, передає УНН.

Деталі

Переговори відбулися у Нью-Йорку на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Сторони обговорили стан турецько-французьких відносин, а також регіональні та міжнародні питання. Президент Туреччини підкреслив рішучість Анкари посилювати співпрацю з ЄС та зазначив, що якнайшвидше залучення відповідних механізмів матиме позитивний вплив на взаємодію сторін.

Президент Ердоган зазначив, що Туреччина докладає всіх необхідних зусиль для досягнення справедливого та сталого миру між Росією та Україною. Він додав, що Анкара має намір просувати Стамбульський переговорний процес, орієнтуючись при цьому на результат

- пише інформагенція.

Президент Ердоган привітав французького колегу у зв'язку із рішенням його країни визнати Державу Палестину. Він зазначив, що посилення міжнародного тиску на уряд прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з метою досягнення рішення про дві держави може дати результати. Глава держави наголосив, що регулярні контакти між Туреччиною та Францією відіграють ключову роль для досягнення цієї мети.

Сторони також обмінялися думками щодо поточної ситуації в Сирії, а також поширення ксенофобії та злочинів на ґрунті ненависті в Європі.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не вірить у швидке завершення війни в Україні. Він також зазначив, що економічна допомога Європи Україні не може тривати вічно.

ISW: Стамбульської угода, на якій наполягає кремль, передбачає драконівські умови для України22.08.25, 06:47 • 3986 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Ізраїль
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Сирія
Нью-Йорк
Франція
Беньямін Нетаньягу
Європа
Реджеп Тайїп Ердоган
Анкара
Туреччина
Україна
Палестинська держава