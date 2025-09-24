Ердоган і Макрон обговорили співпрацю та мирний процес щодо України

Анкара наголошує на важливості діалогу з Францією та розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці й оборонці. Туреччина докладає зусиль для досягнення справедливого миру між Україною та Росією і планує просувати Стамбульський переговорний процес із орієнтацією на результат. Про це заявив президент Турції Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з французькою колегією Еммануелем Макроном. Про це інформує агенція Anadolu Ajansı з посиланням на повідомлення Управління по зв'язкам при Адміністрації президента Турції, передає УНН.

Деталі

Переговори відбулися у Нью-Йорку на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Сторони обговорили стан турецько-французьких відносин, а також регіональні та міжнародні питання. Президент Туреччини підкреслив рішучість Анкари посилювати співпрацю з ЄС та зазначив, що якнайшвидше залучення відповідних механізмів матиме позитивний вплив на взаємодію сторін.

Президент Ердоган зазначив, що Туреччина докладає всіх необхідних зусиль для досягнення справедливого та сталого миру між Росією та Україною. Він додав, що Анкара має намір просувати Стамбульський переговорний процес, орієнтуючись при цьому на результат - пише інформагенція.

Президент Ердоган привітав французького колегу у зв'язку із рішенням його країни визнати Державу Палестину. Він зазначив, що посилення міжнародного тиску на уряд прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з метою досягнення рішення про дві держави може дати результати. Глава держави наголосив, що регулярні контакти між Туреччиною та Францією відіграють ключову роль для досягнення цієї мети.

Сторони також обмінялися думками щодо поточної ситуації в Сирії, а також поширення ксенофобії та злочинів на ґрунті ненависті в Європі.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не вірить у швидке завершення війни в Україні. Він також зазначив, що економічна допомога Європи Україні не може тривати вічно.

ISW: Стамбульської угода, на якій наполягає кремль, передбачає драконівські умови для України