"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Украинская ПВО на прошлой неделе уничтожила российскую управляемую авиационную бомбу (КАБ) в районе Запорожья. По данным неофициальных источников, это стало возможным благодаря применению "экспериментального оружия". Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев считает, что этот успех свидетельствует о разработке комплексных методов борьбы с КАБами, в частности с привлечением систем РЭБ, ПВО и авиации.

Дмитрий Снегирев рассказал УНН, что успешный опыт нейтрализации КАБов над небом Запорожья уже показывает, что украинская сторона разрабатывает перспективные методы уничтожения или средства поражения российской стороны.

Говорится и о комплексном подходе: это, соответственно, и наземные ПВО, и средства обнаружения, потому что мы должны наблюдать цель непосредственно на момент нанесения удара. Ну и, соответственно, системы радиоэлектронной борьбы. То есть это комплекс мер украинской стороны, который делает невозможным дальнейшее использование этих средств поражения по гражданской инфраструктуре украинских городов. То есть говорить о каком-то одном мероприятии с системами противовоздушной обороны - нет, это неэффективно, учитывая вопрос стоимости ракет к системам, например, Patriot, IRIS-T, и стоимость КАБов - рассказал военно-политический аналитик.

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Он отметил, что и количество ракет к системам западного образца ограничено, в то время как за 2024 год до 40 тысяч КАБов прилетело по украинским городам, непосредственно по линии боевого соприкосновения. "Поэтому, учитывая и этот момент, подошли комплексно к решению этого вопроса. Не исключаю возможности применения, соответственно, и западных самолетов. Или это говорится о F-16. Ну, "Миражей" на тот момент еще не было, но, судя по заявлению Игната (спикер ВВС Юрий Игнат - ред.), это не первый КАБ, который был поражен украинской стороной. Это, соответственно, уже дает основания говорить о плановой работе украинской стороны, то есть не о единичном случае", - отметил Снегирев.

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Как препятствовать КАБам?

Дмитрий Снегирев отметил, что до последнего времени основное внимание уделялось уничтожению носителей КАБов. Речь шла о ВКС тактической авиации страны-оккупанта или нанесении превентивных ударов по аэродромам тактической авиации на ее территории. Он отметил, что такая тактика уже была продемонстрирована во время атак беспилотников ГУР на российские аэродромы, в частности "Миллерово".

Он также объяснил специфику сбивания КАБов, отметив, что их дальность поражения составляет от 70 до 90 километров. Из-за этого российские самолеты ВКС остаются вне зоны влияния украинских систем ПВО. По его словам, на таком расстоянии уничтожить их могут только комплексы Patriot с дальностью поражения до 120 километров. В то же время он отметил, что IRIS-T и NASAMS не позволяют эффективно работать на такой дистанции, что создает серьезный вызов для украинской стороны.

Ну и, соответственно, при нанесении ударов КАБами россияне тоже учли тактику действий украинской стороны, а именно - охоту за самолетами.

Эксперт напомнил о случаях, когда в небе над брянской областью сбивали до пяти самолетов. Поэтому сейчас изменена тактика: заходят два боевых самолета, соответственно, на пуск, и их прикрывает еще один самолет, который оснащен противорадиолокационными ракетами. У них дальность поражения более 100 километров - от 120 и более. И, соответственно, если украинская РЛС начинает подсвечивать цель, то российские самолеты мгновенно засекают излучение, и самолет сопровождения работает по нему противорадиолокационной ракетой. По словам Дмитрия Снегирева, это достаточно серьезный вызов, с которым столкнулась украинская система ПВО.

Военно-политический аналитик добавил, что россияне, к сожалению, тоже учитывают опыт.

Но еще раз подчеркиваю, сама ситуация со сбитием КАБов продемонстрировала, что, скорее всего, найден алгоритм противодействия, который включает в себя ряд тех факторов, о которых я говорю. Это и системы радиоэлектронной борьбы, которые позволяют, скажем, менять курс, и наземные системы ПВО, и воздушная компонента, и обнаружение, и непосредственная работа уже по цели. То есть можем говорить, что забегать вперед не будем, но украинская сторона не отстает, а отрабатывает алгоритмы противодействия - сказал Снегирев.

Он ответил на вопрос, возможна ли в перспективе системная защита от КАБов.

"Возможен, возможен, возможен. Не исключается эта ситуация", - отметил эксперт.

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Сейчас отрабатывается алгоритм противодействия.

"Еще раз повторяю, потому что есть ряд факторов, которые, к сожалению, делают невозможным противодействие", - сказал Снегирев. Военно-политический аналитик подытожил, что КАБ - это, по сути, советские чугунные бомбы, которые оснащены крыльями, системой наведения и планирования.

Он отметил, что россияне имеют большое количество таких боеприпасов, поэтому возможности противодействия им с помощью наземных систем ПВО были ограничены. Именно поэтому к этому вопросу подошли комплексно.

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