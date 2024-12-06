Уже имеет подтвержденное боевое применение: Силам обороны передали первую партию ракеты-дрона "Пекло"
Киев • УНН
Первая партия украинской ракеты-дрона "Пекло" передана Силам обороны Украины. Зеленский подтвердил успешное боевое применение нового оружия и планы наращивания производства.
Президент Украины Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины показал украинскую ракету-дрон "Пекло", отметив, что первую партию уже было передано Силам обороны, передает УНН.
Детали
Дрон-ракета "Пекло". Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача-наращивать производство и применение
Напомним
24 августа 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, о первом и успешном боевом применении нового украинского оружия-ракеты -дрона "Паляниця".
Украинский стартап начал серийное производство ракеты-дрона "Паляниця" при поддержке Минобороны. Ракета имеет радиус действия 700 км и стоимость менее $1 млн, а Литва выделила 10 млн евро на ее производство.