Украине нужны лицензии на производство ПВО и ракет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность лицензий для производства систем ПВО и ракет, что поможет укрепить оборонные возможности страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Зеленского.



Мы говорили с партнерами, и в частности с Соединенными Штатами, о возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них. В этом нет ничего невозможного,