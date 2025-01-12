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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украине нужны лицензии на производство ПВО и ракет - Зеленский

Украине нужны лицензии на производство ПВО и ракет - Зеленский

Киев  •  УНН

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Зеленский обсудил с партнерами возможность получения лицензий на производство систем ПВО и ракет. Президент подчеркнул важность выполнения партнерами обещанных договоренностей по ПВО для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность лицензий для производства систем ПВО и ракет, что поможет укрепить оборонные возможности страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Зеленского.

Мы говорили с партнерами, и в частности с Соединенными Штатами, о возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них. В этом нет ничего невозможного,

- отметил Зелкнский.

Он добавил, что это только усилит наши общие возможности гарантировать безопасность.

Это именно такая сила, благодаря которой возможен длительный мир,

- отметил Зеленский.

Также он добавил, что на этой неделе россияне нанесли сотни ударов по украинским городам и селам, а также по позициям наших воинов на передовой - почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов.

Решения саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате "Рамштайн" по ПВО для Украины, до сих пор не реализованы полностью

- отметил президент.

Ранее

Украина и Италия обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов для покупки ПВО.

Кроме того, Зеленский обсудил с Рютте усиление украинской ПВО и закупку вооружения.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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