Украине нужны лицензии на производство ПВО и ракет - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский обсудил с партнерами возможность получения лицензий на производство систем ПВО и ракет. Президент подчеркнул важность выполнения партнерами обещанных договоренностей по ПВО для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность лицензий для производства систем ПВО и ракет, что поможет укрепить оборонные возможности страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Зеленского.
Мы говорили с партнерами, и в частности с Соединенными Штатами, о возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них. В этом нет ничего невозможного,
Он добавил, что это только усилит наши общие возможности гарантировать безопасность.
Это именно такая сила, благодаря которой возможен длительный мир,
Также он добавил, что на этой неделе россияне нанесли сотни ударов по украинским городам и селам, а также по позициям наших воинов на передовой - почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов.
Решения саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате "Рамштайн" по ПВО для Украины, до сих пор не реализованы полностью
Ранее
Украина и Италия обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов для покупки ПВО.
Кроме того, Зеленский обсудил с Рютте усиление украинской ПВО и закупку вооружения.