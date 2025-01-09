Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО та закупівлю озброєння

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте посилення української ППО, а також залучення країн Альянсу до закупівлі українського озброєння за данською моделлю, передає УНН.

"Зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Основна увага – посиленню протиповітряної оборони нашої держави та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю. Спільне завдання партнерів – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру. Сьогодні обговорили також те, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети", - написав Зеленський.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що сьогодні на порядку денному у союзників питання розподілу допомоги Україні.