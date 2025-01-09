Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО та закупівлю озброєння
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з генсеком НАТО щодо посилення ППО та закупівлі українського озброєння за данською моделлю. Також обговорили використання платформи НАТО для досягнення справедливого миру.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте посилення української ППО, а також залучення країн Альянсу до закупівлі українського озброєння за данською моделлю, передає УНН.
"Зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Основна увага – посиленню протиповітряної оборони нашої держави та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю. Спільне завдання партнерів – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру. Сьогодні обговорили також те, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети", - написав Зеленський.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що сьогодні на порядку денному у союзників питання розподілу допомоги Україні.