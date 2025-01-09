Зеленский обсудил с Рютте усиление украинской ПВО и закупку вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте усиление украинской ПВО, а также привлечение стран Альянса к закупке украинского вооружения по датской модели, передает УНН.

"Встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Основное внимание - усилению противовоздушной обороны нашего государства и привлечению стран НАТО к закупке украинского вооружения по датской модели. Общая задача партнеров - обеспечить сильную позицию Украины для приближения справедливого и длительного мира. Сегодня обсудили также то, как платформа Североатлантического альянса может быть задействована для достижения этой цели", - написал Зеленский.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что сегодня на повестке дня у союзников вопрос распределения помощи Украине.