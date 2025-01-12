Україні треба ліцензії на виробництво ППО і ракет - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості ліцензій для виробництва систем ППО та ракет, що допоможе зміцнити оборонні можливості країни. Про це пише УНН з посиланням на Зеленського.



Ми говорили з партнерами, і зокрема зі Сполученими Штатами, про можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них. У цьому немає нічого неможливого,

Він додав, що це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку.

Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир,

Також він додав, що цього тижня росіяни завдали сотень ударів по українських містах і селах, а також по позиціях наших воїнів на передовій — майже 700 авіабомб і понад 600 ударних дронів.

Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі "Рамштайн" щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю