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Україні треба ліцензії на виробництво ППО і ракет - Зеленський

Україні треба ліцензії на виробництво ППО і ракет - Зеленський

Київ • УНН

 • 66539 перегляди

Зеленський обговорив з партнерами можливість отримання ліцензій на виробництво систем ППО та ракет. Президент наголосив на важливості виконання партнерами обіцяних домовленостей щодо ППО для України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості ліцензій для виробництва систем ППО та ракет, що допоможе зміцнити оборонні можливості країни. Про це пише УНН з посиланням на Зеленського.

Ми говорили з партнерами, і зокрема зі Сполученими Штатами, про можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них. У цьому немає нічого неможливого,

- зазначив Зелкнський.

Він додав, що це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку.

Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир,

- зауважив Зеленський.

Також він додав, що цього тижня росіяни завдали сотень ударів по українських містах і селах, а також по позиціях наших воїнів на передовій — майже 700 авіабомб і понад 600 ударних дронів.

Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі "Рамштайн" щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю

- зауважив президент.

Раніше

Україна та Італія обговорили можливість використання доходів від заморожених російських активів для купівлі ППО.

Крім того, Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО та закупівлю озброєння.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ВійнаПолітика
mark-riutteМарк Рютте
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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