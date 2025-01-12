Україна обговорює з Італією купівлю ППО коштом заморожених активів рф

Україна та Італія обговорили можливість використання доходів від заморожених російських активів для купівлі ППО. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

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Заступник міністра оборони України Анатолій Клочко провів переговори з делегацією Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії.

Вони обговорили можливість використання доходів від заморожених російських активів, зокрема, для закупівлі ППО італійського виробництва та боєприпасів до цих систем.

Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України

За інформацією пресслужби відомства, представники Мінстратегпрому та Генерального штабу ЗСУ ознайомилися з продукцією італійських оборонних компаній.

Італійська делегація висловила готовність країни бути не лише важливим партнером у підтримці України, а й брати участь у коректному розподілі бюджету ЄС для використання всіх спроможностей української промисловості в тому числі