Украина обсуждает с Италией покупку ПВО за счет замороженных активов рф

Украина и Италия обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов для покупки ПВО. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Детали

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко провел переговоры с делегацией Агентства по вопросам оборонной промышленности Министерства обороны Италии.

Они обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов, в частности, для закупки ПВО итальянского производства и боеприпасов к этим системам.

Мы заинтересованы, среди прочего, в боеприпасах различного калибра и системах противовоздушной обороны. Однако следует понимать стоимость и сроки, в течение которых они могут быть поставлены для Сил обороны Украины

По информации пресс-службы ведомства, представители Минстратегпрома и Генерального штаба ВСУ ознакомились с продукцией итальянских оборонных компаний.

Итальянская делегация выразила готовность страны быть не только важным партнером в поддержке Украины, но и участвовать в корректном распределении бюджета ЕС для использования всех возможностей украинской промышленности в том числе