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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украина обсуждает с Италией покупку ПВО за счет замороженных активов рф

Украина обсуждает с Италией покупку ПВО за счет замороженных активов рф

Киев  •  УНН

 • 4951 просмотра

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Заместитель министра обороны Украины провел переговоры с делегацией оборонной промышленности Италии. Стороны обсудили возможность закупки итальянских систем ПВО за средства от замороженных российских активов.

Украина и Италия обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов для покупки ПВО. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Детали

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко провел переговоры с делегацией Агентства по вопросам оборонной промышленности Министерства обороны Италии.

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Они обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов, в частности, для закупки ПВО итальянского производства и боеприпасов к этим системам.

Мы заинтересованы, среди прочего, в боеприпасах различного калибра и системах противовоздушной обороны. Однако следует понимать стоимость и сроки, в течение которых они могут быть поставлены для Сил обороны Украины

сказал Анатолий Клочко.

По информации пресс-службы ведомства, представители Минстратегпрома и Генерального штаба ВСУ ознакомились с продукцией итальянских оборонных компаний. 

Итальянская делегация выразила готовность страны быть не только важным партнером в поддержке Украины, но и участвовать в корректном распределении бюджета ЕС для использования всех возможностей украинской промышленности в том числе

- говорится в заметке.

Стороны договорились продолжить работу для реализации идеи по созданию совместных промышленных проектов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте усиление украинской ПВО, а также привлечение стран Альянса к закупке украинского вооружения по датской модели.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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