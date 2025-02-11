"Експериментальна зброя" для знищення КАБів: що це та як працює - пояснення аналітика

Українська ППО минулого тижня знищила російську керовану авіаційну бомбу (КАБ) у районі Запоріжжя. За даними неофіційних джерел, це стало можливим завдяки застосуванню "експериментальної зброї". Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов вважає, що цей успіх свідчить про розробку комплексних методів боротьби з КАБами, зокрема із залученням систем РЕБ, ППО та авіації.

Дмитро Снєгирьов розповів УНН, що успішний досвід нейтралізації КАБів над небом Запоріжжя вже засвідчує, що українська сторона розробляє перспективні методи знищення чи засоби ураження російської сторони.

Мовиться й про комплексний підхід: це, відповідно, і наземні ППО, і засоби виявлення, бо ми маємо спостерігати ціль безпосередньо на момент нанесення удару. Ну і, відповідно, системи радіоелектронної боротьби. Тобто це комплекс заходів української сторони, який унеможливлює подальше використання цих засобів ураження по цивільній інфраструктурі українських міст. Тобто говорити про якийсь один захід із системами протиповітряної оборони – ні, це неефективно, враховуючи питання вартості ракет до систем, наприклад, Patriot, IRIS-T, і вартість КАБів - розповів військово-політичний аналітик.

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Він зауважив, що і кількість ракет до систем західного зразка обмежена, у той час як за 2024 рік до 40 тисяч КАБів прилетіло по українських містах, безпосередньо по лінії бойового зіткнення. "Тому, враховуючи і цей момент, підійшли комплексно до вирішення цього питання. Не виключаю можливості застосування, відповідно, і західних літаків. Або це мовиться про F-16. Ну, "Міражів" на той момент ще не було, але, судячи з заяви Ігната (речник ВПС Юрій Ігнат – ред.), це не перший КАБ, який був уражений українською стороною. Це, відповідно, вже дає підстави говорити про планову роботу української сторони, тобто не про поодинокий випадок", - зазначив Снєгирьов.

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Як перешкоджати КАБам?

Дмитро Снєгирьов зазначив, що до останнього часу основну увагу приділяли знищенню носіїв КАБів. Йшлося про ВКС тактичної авіації країни-окупанта або завдання превентивних ударів по аеродромах тактичної авіації на її території. Він наголосив, що така тактика вже була продемонстрована під час атак безпілотників ГУР на російські аеродроми, зокрема "Міллерово".

Він також пояснив специфіку збиття КАБів, зазначивши, що їхня дальність ураження становить від 70 до 90 кілометрів. Через це російські літаки ВКС залишаються поза зоною впливу українських систем ППО. За його словами, на такій відстані знищити їх можуть лише комплекси Patriot із дальністю ураження до 120 кілометрів. Водночас він зауважив, що IRIS-T та NASAMS не дозволяють ефективно працювати на такій дистанції, що створює серйозний виклик для української сторони.

Ну і, відповідно, під час нанесення ударів КАБами росіяни теж врахували тактику дій української сторони, а саме – полювання за літаками.

Експерт нагадав про випадки, коли у небі над брянською областю збивали до п'яти літаків. Тому наразі змінена тактика: заходять два бойові літаки, відповідно, на пуск, і їх прикриває ще один літак, який оснащений протирадіолокаційними ракетами. У них дальність ураження понад 100 кілометрів – від 120 і більше. І, відповідно, якщо українська РЛС починає підсвічувати ціль, то російські літаки миттєво засікають випромінювання, і літак супроводу працює по ньому протирадіолокаційною ракетою. За словами Дмитра Снєгирьова, це досить серйозний виклик, з яким стикнулася українська система ППО.

Військово-політичний аналітик додав, що росіяни, на жаль, теж враховують досвід.

Але ще раз підкреслюю, сама ситуація зі збиттям КАБів продемонструвала, що, скоріше за все, знайдено алгоритм протидії, який включає в себе низку тих факторів, про які я говорю. Це і системи радіоелектронної боротьби, які дозволяють, скажімо, змінювати курс, і наземні системи ППО, і повітряна компонента, і виявлення, і безпосередня робота вже по цілі. Тобто можемо говорити, що забігати вперед не будемо, але українська сторона не пасе задніх, а відпрацьовує алгоритми протидії - сказав Снєгирьов.

Він відповів на питання, чи можливий у перспективі системний захист від КАБів.

"Можливий, можливий. Не виключається ця ситуація", - зазначив експерт.

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Наразі відпрацьовується алгоритм протидії.

"Ще раз повторюю, бо є низка факторів, які, на жаль, унеможливлюють протидію", — сказав Снєгирьов. Військово-політичний аналітик підсумував, що КАБ – це, по суті, радянські чавунні бомби, які оснащені крилами, системою наведення і планування.

Він зазначив, що росіяни мають велику кількість таких боєприпасів, тому можливості протидії їм за допомогою наземних систем ППО були обмежені. Саме тому до цього питання підійшли комплексно.

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