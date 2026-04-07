Джей Ди Вэнс готовится к переговорам с Ираном на фоне угроз Трампа - Politico

Вице-президент США Джей Ди Вэнс находится в режиме ожидания, готовый начать "деликатные" переговоры с Ираном, если они приведут к прямой встрече с иранским руководством. Об этом пишет Politico, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас переговоры возглавляют специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, "но Вэнса могут привлечь, если они достигнут достаточного прогресса", по словам человека, знакомого с переговорами.

Возможная роль Вэнса появляется в деликатный момент переговоров между двумя странами. Трамп угрожает бомбардировать Иран и вернуть его в "каменный век", если его лидеры не согласятся на требования до вечера вторника. И хотя перспектива участия Вэнса демонстрирует, что Белый дом серьезно настроен на уступки, это происходит на фоне обещаний министра обороны Пита Хегсета нанести беспрецедентные удары по стране в ближайшие дни - говорится в статье.

Авторы указывают, что даже Трамп заявил, что не может знать, заканчивается ли война с Ираном или эскалирует.

Вэнс, по большей части, оставался за кулисами. Хотя такие чиновники, как Хегсет, регулярно информировали СМИ о военной кампании, Вэнс время от времени контактировал с посредниками. В воскресенье вечером он связался с генералом Пакистана Асимом Муниром, когда Исламабад готовился распространить потенциальное 45-дневное предложение о прекращении огня - цитирует издание еще одного неназванного собеседника, знакомого с переговорами.

Издание добавляет, что Вэнс был одним из последних чиновников администрации Трампа, который публично поддержал удары по Ирану и, как и другие чиновники, избегал телевизионных выступлений в течение первых дней войны.

Напомним

Тегеран предлагает разблокировать Ормузский пролив в обмен на снятие санкций и гарантии безопасности. План передали через Пакистан на фоне угроз Дональда Трампа.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть "уничтожен" за одну ночь, и добавил, что эта ночь "может" наступить во вторник вечером.

