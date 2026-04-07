6 апреля, 18:21 • 15863 просмотра
Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
Эксклюзив
6 апреля, 16:58 • 35331 просмотра
"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
6 апреля, 15:34 • 25875 просмотра
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Эксклюзив
6 апреля, 14:11 • 27638 просмотра
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
6 апреля, 13:34 • 27443 просмотра
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
6 апреля, 12:42 • 21165 просмотра
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
6 апреля, 09:58 • 22667 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
6 апреля, 08:23 • 27730 просмотра
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
6 апреля, 06:00 • 29975 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения ЛуныVideo
6 апреля, 04:08 • 32902 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космоса
Джей Ди Вэнс готовится к переговорам с Ираном на фоне угроз Трампа - Politico

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Вице-президент США может присоединиться к диалогу с Тегераном в случае прогресса. Трамп угрожает уничтожить Иран, если требования не будут выполнены до вечера вторника.

Джей Ди Вэнс готовится к переговорам с Ираном на фоне угроз Трампа - Politico

Вице-президент США Джей Ди Вэнс находится в режиме ожидания, готовый начать "деликатные" переговоры с Ираном, если они приведут к прямой встрече с иранским руководством. Об этом пишет Politico, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас переговоры возглавляют специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, "но Вэнса могут привлечь, если они достигнут достаточного прогресса", по словам человека, знакомого с переговорами.

Возможная роль Вэнса появляется в деликатный момент переговоров между двумя странами. Трамп угрожает бомбардировать Иран и вернуть его в "каменный век", если его лидеры не согласятся на требования до вечера вторника. И хотя перспектива участия Вэнса демонстрирует, что Белый дом серьезно настроен на уступки, это происходит на фоне обещаний министра обороны Пита Хегсета нанести беспрецедентные удары по стране в ближайшие дни

- говорится в статье.

США и Иран рассматривают мирный план, Тегеран отказывается открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия - СМИ06.04.26, 13:45 • 5518 просмотров

Авторы указывают, что даже Трамп заявил, что не может знать, заканчивается ли война с Ираном или эскалирует.

Вэнс, по большей части, оставался за кулисами. Хотя такие чиновники, как Хегсет, регулярно информировали СМИ о военной кампании, Вэнс время от времени контактировал с посредниками. В воскресенье вечером он связался с генералом Пакистана Асимом Муниром, когда Исламабад готовился распространить потенциальное 45-дневное предложение о прекращении огня

- цитирует издание еще одного неназванного собеседника, знакомого с переговорами.

Издание добавляет, что Вэнс был одним из последних чиновников администрации Трампа, который публично поддержал удары по Ирану и, как и другие чиновники, избегал телевизионных выступлений в течение первых дней войны.

Напомним

Тегеран предлагает разблокировать Ормузский пролив в обмен на снятие санкций и гарантии безопасности. План передали через Пакистан на фоне угроз Дональда Трампа.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть "уничтожен" за одну ночь, и добавил, что эта ночь "может" наступить во вторник вечером.

Верховный лидер Ирана выступил с редким публичным заявлением06.04.26, 20:50 • 10880 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран