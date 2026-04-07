6 квітня, 18:21
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
6 квітня, 16:58
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
6 квітня, 15:34
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
6 квітня, 14:11
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
6 квітня, 13:34
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
6 квітня, 12:42
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
6 квітня, 09:58
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
6 квітня, 08:23
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Джей Ді Венс готується до переговорів з Іраном на тлі погроз Трампа - Politico

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Віце-президент США може долучитися до діалогу з Тегераном у разі прогресу. Трамп погрожує знищити Іран, якщо вимоги не будуть виконані до вечора вівторка.

Віце-президент США Джей Ді Венс перебуває в режимі очікування, готовий розпочати "делікатні" переговори з Іраном, якщо вони приведуть до прямої зустрічі з іранським керівництвом. Про це пише Politico, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що наразі переговори очолюють спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, "але Венса можуть залучити, якщо вони досягнуть достатнього прогресу", за словами особи, знайомої з переговорами.

Можлива роль Венса з'являється у делікатний момент переговорів між двома країнами. Трамп погрожує бомбардувати Іран і повернути його до "кам'яного віку", якщо його лідери не погодяться на вимоги до вечора вівторка. І хоча перспектива участі Венса демонструє, що Білий дім серйозно налаштований на поступки, це відбувається на тлі обіцянок міністра оборони Піта Гегсета завдати безпрецедентних ударів по країні найближчими днями

- йдеться у статті.

США та Іран розглядають мирний план, Тегеран відмовляється відкрити Ормузьку протоку у межах тимчасового перемир'я - ЗМІ06.04.26, 13:45 • 5522 перегляди

Автори вказують, що навіть Трамп заявив, що не може знати, чи закінчується війна з Іраном, чи ескалує.

Венс, здебільшого, залишався за лаштунками. Хоча такі чиновники, як Гегсет, регулярно інформували ЗМІ про військову кампанію, Венс час від часу контактував із посередниками. У неділю ввечері він зв'язався з генералом Пакистану Асімом Муніром, коли Ісламабад готувався поширити потенційну 45-денну пропозицію щодо припинення вогню

- цитує видання ще одного неназваного співбесідника, знайомого з переговорами.

Видання додає, що Венс був одним з останніх посадовців адміністрації Трампа, який публічно підтримав удари по Ірану і, як і інші посадовці, уникав телевізійних виступів протягом перших днів війни.

Нагадаємо

Тегеран пропонує розблокувати Ормузьку протоку в обмін на зняття санкцій та гарантії безпеки. План передали через Пакистан на тлі погроз Дональда Трампа.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може бути "знищений" за одну ніч, і додав, що ця ніч "може" настати у вівторок увечері.

Верховний лідер Ірану виступив із рідкісною публічною заявою06.04.26, 20:50 • 10883 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Піт Гегсет
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран