Джей Ді Венс готується до переговорів з Іраном на тлі погроз Трампа - Politico

Віце-президент США Джей Ді Венс перебуває в режимі очікування, готовий розпочати "делікатні" переговори з Іраном, якщо вони приведуть до прямої зустрічі з іранським керівництвом. Про це пише Politico, інформує УНН.

Зазначається, що наразі переговори очолюють спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, "але Венса можуть залучити, якщо вони досягнуть достатнього прогресу", за словами особи, знайомої з переговорами.

Можлива роль Венса з'являється у делікатний момент переговорів між двома країнами. Трамп погрожує бомбардувати Іран і повернути його до "кам'яного віку", якщо його лідери не погодяться на вимоги до вечора вівторка. І хоча перспектива участі Венса демонструє, що Білий дім серйозно налаштований на поступки, це відбувається на тлі обіцянок міністра оборони Піта Гегсета завдати безпрецедентних ударів по країні найближчими днями - йдеться у статті.

Автори вказують, що навіть Трамп заявив, що не може знати, чи закінчується війна з Іраном, чи ескалує.

Венс, здебільшого, залишався за лаштунками. Хоча такі чиновники, як Гегсет, регулярно інформували ЗМІ про військову кампанію, Венс час від часу контактував із посередниками. У неділю ввечері він зв'язався з генералом Пакистану Асімом Муніром, коли Ісламабад готувався поширити потенційну 45-денну пропозицію щодо припинення вогню - цитує видання ще одного неназваного співбесідника, знайомого з переговорами.

Видання додає, що Венс був одним з останніх посадовців адміністрації Трампа, який публічно підтримав удари по Ірану і, як і інші посадовці, уникав телевізійних виступів протягом перших днів війни.

Тегеран пропонує розблокувати Ормузьку протоку в обмін на зняття санкцій та гарантії безпеки. План передали через Пакистан на тлі погроз Дональда Трампа.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може бути "знищений" за одну ніч, і додав, що ця ніч "може" настати у вівторок увечері.

Верховний лідер Ірану виступив із рідкісною публічною заявою