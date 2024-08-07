Дожди с грозами и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем кроме западных и ряда восточных областей. Температура днем 22-31°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 7 августа ночью в большинстве северных, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях, днем в Украине, кроме запада, Луганской и Донецкой областей, местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на юге страны 17-22°, днем в западных, северных и большинстве центральных областей 22-27°, на остальной территории 26-31°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.

В Киевской области

Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°, в Киеве ночью 16-18°, днем около 25°.