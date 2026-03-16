До 900 тыс. грн на PhD-проект: в Украине стартовал конкурс работ в рамках эксперимента по проектной аспирантуре

Министерство образования и науки Украины начинает отбор PhD-исследовательских проектов в рамках экспериментального проекта по подготовке соискателей степени доктора философии в проектной аспирантуре, передает УНН со ссылкой на Минобразования.

Детали

Как сообщили в ведомстве, это новый формат, в котором подготовка докторов философии строится вокруг реального исследования с финансированием, командой, планом выполнения и ожидаемым результатом. Для университетов и научных учреждений это возможность привлечь молодых исследователей к работе над приоритетными научными задачами, а для самих соискателей — осуществлять подготовку в аспирантуре через участие в реальном исследовательском проекте, совмещая выполнение научной работы с приобретением исследовательских компетенций.

Проектная аспирантура — это пилотная модель, которая должна показать, как может работать подготовка PhD, когда соискатель или соискательница с самого начала работает над четко сформулированным исследовательским проектом с определенными целями, ресурсами и ожидаемыми результатами. Для молодых исследователей и исследовательниц это возможность сосредоточиться на собственном исследовании и строить научную карьеру через реальную работу над проектом. Для государства — инструмент формирования сильных исследовательских команд и поддержки исследований, имеющих практическую ценность. Если модель докажет свою эффективность в рамках эксперимента, ее можно будет масштабировать — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

В то же время этот формат не отменяет традиционную аспирантуру, речь идет об экспериментальной модели, которая внедряется параллельно.

Этапы конкурсного отбора

Конкурс будет проходить в два этапа:

Первый этап. 16 марта – 1 мая 2026 года (до 13:00 по киевскому времени). Подготовка и подача заявок через Национальную электронную научно-информационную систему (URIS);

Второй этап. 2 мая – 8 июня 2026 года. Обработка и научная экспертиза поданных материалов.

Планируется, что результаты экспертизы рассмотрит Научный Комитет Национального совета по вопросам развития науки и технологий Украины и Научно-экспертный совет МОН до 17 июня 2026 года.

Приказ о результатах конкурсного отбора планируется подготовить до 26 июня 2026 года.

Начало выполнения и финансирования отобранных PhD-проектов начнется с 1 июля 2026 года.

Кто может участвовать

Участниками экспериментального проекта могут быть учреждения высшего образования и научные учреждения, которые по результатам государственной аттестации научной деятельности отнесены к группе А или Б по естественно-математическому направлению, и имеют лицензию на подготовку соискателей третьего уровня высшего образования (доктор философии).

Кто подает PhD-проект

Заявка на участие в конкурсе формируется совместно двумя участниками: потенциальным соискателем степени доктора философии и потенциальным руководителем PhD-проекта.

Руководитель должен:

иметь ученую степень доктора наук, кандидата наук или доктора философии;

работать в соответствующем учреждении по основному месту работы;

находиться и работать в Украине не менее 6 месяцев из последних 12 месяцев до объявления конкурса.

Критерии к кандидатам:

наличие диплома магистра (для выпускников 2026 года — актуальная справка из ЕДЕБО о статусе обучения);

проведение исследовательской работы преимущественно на территории Украины;

подтвержденный опыт научной деятельности (публикации, участие в конкурсах, проектах и т.д.).

Тематические направления исследований

Конкурс охватывает приоритетные направления, которые соответствуют направлениям Стратегии цифрового развития инновационной деятельности Украины на период до 2030 года и имеют потенциал развития передовой науки и/или практического внедрения. Конкурс охватывает направления естественных наук и технологий, в частности:

Математика, статистика: Data Science и аналитика больших данных; криптография и математическая безопасность; цифровые двойники и инженерное моделирование; машинное обучение; квантовые вычисления, коммуникации, сенсоры и метрология. Физика и астрономия, прикладная физика и наноматериалы: системы направленной энергии; физический дизайн и применение новых материалов (высокопрочные композиты, полупроводники, энергоэффективные и углеродно-нейтральные материалы, нановещества, «умные» материалы, радиомаскировочные материалы, 3D-печать и т.д.); технологии современных атомных реакторов (SMR); технологии наблюдательной астрономии и сенсорные сети; технологии спутниковой связи; квантовая физика. Химия: создание, дизайн и инженерия специальных веществ; зеленая химия и устойчивый химический синтез; молекулярный дизайн новых материалов; фармацевтическая химия; квантовая химия. Науки о Земле, экология: технологии разведки, добычи и переработки критических минералов; природоориентированные решения (лесопосадки, восстановление болот, управление деградированными территориями); устойчивое управление водными ресурсами и почвами, зеленые урбанизированные системы; естественно-научные подходы к циркуляционной экономике; технологии улавливания и хранения углерода (CCS). Биология и биохимия: устойчивость организма человека к экстремальным факторам; биологическая безопасность и защита населения от биологических угроз; биотехнологии для устойчивого сельского хозяйства; молекулярно-биологические и биохимические основы биофармацевтики и регенеративных технологий; био- и генетическая инженерия.

Преимущество отдается проектам, направленным на удовлетворение приоритетных потребностей безопасности и экономики Украины.

Основные требования к PhD-проекту

PhD-проект подается через систему URIS и оценивается по следующим критериям:

научное обоснование исследования;

новизна результатов;

практическая значимость и общественная полезность;

перспективы коммерциализации результатов;

влияние на безопасность и экономическое развитие Украины.

Продолжительность выполнения PhD-проекта определяется в пределах срока подготовки соискателя.

Финансирование

Максимальная стоимость PhD-проекта до 900 тыс. грн на 12 месяцев, в 2026 году (6 мес) — до 450 тыс. грн.

Оплата труда соискателя степени доктора философии по 14-му тарифному разряду с коэффициентом 3 — до 25 тыс. грн в месяц, а руководителя проекта — 0,25 ставки 18 тарифного разряда — до 4,4 тыс. грн / мес (с учетом надбавок за ученую степень и ученое звание).

Также впервые при подготовке PhD отдельно финансируются статьи, материалы / реактивы / командировки — до 310 тыс. грн/год. Административные расходы университета / института — до 135 тыс. грн/год.

Академическая добросовестность

В конкурсных заявках запрещено:

фабрикацию или фальсификацию данных;

плагиат и самоплагиат;

представление чужих результатов как собственных.

Использование искусственного интеллекта для полного генерирования текстов заявки также рассматривается как нарушение академической добросовестности, если это не предусмотрено заданием исследования.

Что стоит сделать сейчас

Учреждениям высшего образования и научным учреждениям стоит уже на этом этапе:

ознакомиться с условиями конкурса;

проверить соответствие требованиям участия;

определить потенциальные команды «руководитель + соискатель»;

подготовить PhD-исследовательское представление.

Где ознакомиться с условиями конкурса

Условия конкурсного отбора, перечень требований к PhD-исследовательским проектам, формат подачи и документы доступны по ссылкам: https://nauka.gov.ua/information/pa2026/