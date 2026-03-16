До 900 тис. грн на PhD-проєкт: в Україні стартував конкурс робіт у межах експерименту з проєктної аспірантури

Міністерство освіти і науки України розпочинає добір PhD-дослідницьких проєктів у межах експериментального проєкту з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в проєктній аспірантурі, передає УНН із посиланням на Міносвіти.

Деталі

Як повідомили у відомстві, це новий формат, у якому підготовка докторів філософії будується навколо реального дослідження з фінансуванням, командою, планом виконання та очікуваним результатом. Для університетів і наукових установ це можливість залучити молодих дослідників до роботи над пріоритетними науковими завданнями, а для самих здобувачів — здійснювати підготовку в аспірантурі через участь у реальному дослідницькому проєкті, поєднуючи виконання наукової роботи з набуттям дослідницьких компетентностей.

Проєктна аспірантура — це пілотна модель, яка має показати, як може працювати підготовка PhD, коли здобувач чи здобувачка від початку працює над чітко сформульованим дослідницьким проєктом із визначеними цілями, ресурсами й очікуваними результатами. Для молодих дослідників і дослідниць це можливість зосередитися на власному дослідженні та будувати наукову кар’єру через реальну роботу над проєктом. Для держави — інструмент формування сильних дослідницьких команд і підтримки досліджень, що мають практичну цінність. Якщо модель доведе свою ефективність у межах експерименту, її можна буде масштабувати — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Водночас цей формат не скасовує традиційну аспірантуру, йдеться про експериментальну модель, яка впроваджується паралельно.

В Україні запускають експеримент із проєктної аспірантури: що змінюється для PhD

Етапи конкурсного добору

Конкурс відбуватиметься у два етапи:

Перший етап. 16 березня – 1 травня 2026 року (до 13:00 за київським часом). Підготовка та подання заявок через Національну електронну науково-інформаційну систему (URIS);

Другий етап. 2 травня – 8 червня 2026 року. Опрацювання та наукова експертиза поданих матеріалів.

Заплановано, що результати експертизи розгляне Науковий Комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій України та Науково-експертна рада МОН до 17 червня 2026 року.

Наказ про результати конкурсного добору планується підготувати до 26 червня 2026 року.

Початок виконання і фінансування відібраних PhD-проєктів розпочнеться з 1 липня 2026 року.

Хто може брати участь

Учасниками експериментального проєкту можуть бути заклади вищої освіти та наукові установи, які за результатами державної атестації наукової діяльності віднесені до групи А або Б за природничо-математичним напрямом, та мають ліцензію на підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії).

Хто подає PhD-проєкт

Заявка на участь у конкурсі формується спільно двома учасниками: потенційним здобувачем ступеня доктора філософії та потенційним керівником PhD-проєкту.

Керівник повинен:

мати науковий ступінь доктора наук, кандидата наук або доктора філософії;

працювати у відповідному закладі за основним місцем роботи;

перебувати та працювати в Україні щонайменше 6 місяців з останніх 12 місяців до оголошення конкурсу.

Критерії до кандидатів:

наявність диплома магістра (для випускників 2026 року — актуальна довідка з ЄДЕБО про статус навчання);

проведення дослідницької роботи переважно на території України;

підтверджений досвід наукової діяльності (публікації, участь у конкурсах, проєктах тощо).

Тематичні напрями досліджень

Конкурс охоплює пріоритетні напрями, які відповідають напрямам Стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 року та мають потенціал розвитку передової науки та/або практичного впровадження. Конкурс охоплює напрями природничих наук і технологій, зокрема:

Математика, статистика: Data Science та аналітика великих даних; криптографія та математична безпека; цифрові двійники й інженерне моделювання; машинне навчання; квантові обчислення, комунікації, сенсори та метрологія. Фізика й астрономія, прикладна фізика та наноматеріали:системи спрямованої енергії; фізичний дизайн і застосування нових матеріалів (високоміцні композити, напівпровідники, енергоефективні та вуглецево-нейтральні матеріали, наноречовини, «розумні» матеріали, радіомаскувальні матеріали, 3D-друк тощо); технології сучасних атомних реакторів (SMR); технології спостережної астрономії та сенсорні мережі; технології супутникового зв’язку; квантова фізика. Хімія:створення, дизайн та інженерія спеціальних речовин; зелена хімія та сталий хімічний синтез; молекулярний дизайн нових матеріалів; фармацевтична хімія; квантова хімія. Науки про Землю, екологія: технології розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів; природоорієнтовані рішення (лісонасадження, відновлення боліт, управління деградованими територіями); стале управління водними ресурсами й ґрунтами, зелені урбанізовані системи; природничо-наукові підходи до циркуляційної економіки; технології уловлювання та зберігання вуглецю (CCS). Біологія та біохімія: стійкість організму людини до екстремальних факторів; біологічна безпека й захист населення від біологічних загроз; біотехнології для сталого сільського господарства; молекулярно-біологічні та біохімічні основи біофармацевтики і регенеративних технологій; біо- та генетична інженерія.

Перевага надається проєктам, спрямованим на задоволення пріоритетних потреб безпеки та економіки України.

Основні вимоги до PhD-проєкту

PhD-проєкт подається через систему URIS та оцінюється за такими критеріями:

наукове обґрунтування дослідження;

новизна результатів;

практична значущість і суспільна корисність;

перспективи комерціалізації результатів;

вплив на безпеку та економічний розвиток України.

Тривалість виконання PhD-проєкту визначається в межах строку підготовки здобувача.

Фінансування

Максимальна вартість PhD-проєкту до 900 тис. грн на 12 місяців, у 2026 році (6 міс) — до 450 тис. грн.

Оплата праці здобувача ступеня доктора філософії за 14-м тарифним розрядом із коефіцієнтом 3 — до 25 тис. грн на місяць, а керівника проєкту — 0,25 ставки 18 тарифного розряду — до 4,4 тис. грн / міс (з урахуванням надбавок за науковий ступінь і вчене звання).

Також уперше під час підготовки PhD окремо фінансуються статті, матеріали / реактиви / відрядження — до 310 тис. грн/рік. Адміністративні витрати університету / інституту — до 135 тис. грн/рік.

Академічна доброчесність

У конкурсних заявках заборонено:

фабрикацію або фальсифікацію даних;

плагіат і самоплагіат;

подання чужих результатів як власних.

Використання штучного інтелекту для повного генерування текстів заявки також розглядається як порушення академічної доброчесності, якщо це не передбачено завданням дослідження.

Що варто зробити зараз

Закладам вищої освіти та науковим установам варто вже на цьому етапі:

ознайомитися з умовами конкурсу;

перевірити відповідність вимогам участі;

визначити потенційні команди «керівник + здобувач»;

підготувати PhD-дослідницьке подання.

Де ознайомитися з умовами конкурсу

Умови конкурсного добору, перелік вимог до PhD-дослідницьких проєктів, формат подання та документи доступні за посиланнями: https://nauka.gov.ua/information/pa2026/