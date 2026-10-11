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Для понтонных переправ через Днепр в Киеве могут потребоваться военные резервы — Defense Express

Киев • УНН

 • 10550 просмотра

Резервные переправы могут компенсировать до половины пропускной способности киевских мостов. Для них необходимы дополнительные военные понтонные комплексы.

Для понтонных переправ через Днепр в Киеве могут потребоваться военные резервы — Defense Express

Для обустройства резервных понтонных переправ через Днепр в Киеве могут понадобиться дополнительные комплекты военной инженерной техники, поскольку имеющиеся средства ВСУ уже используются для обеспечения боевых действий на фронте. В то же время привлечение понтонно-мостовых подразделений с передовой может создать проблемы для военной логистики, сообщает Defense Express со ссылкой на специалистов инженерных войск, пишет УНН.

Детали

На фоне регулярных российских атак, повреждающих мостовую инфраструктуру, в столице рассматривают возможность создания альтернативных переправ через Днепр. К реализации проекта планируют привлечь профильное министерство, Агентство восстановления, военных и городские власти. Резервные маршруты должны обеспечить до половины пропускной способности киевских мостов, которыми ежедневно пользуются до 600 тысяч автомобилей.

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По оценкам экспертов, для наведения одной сплошной переправы через Днепр может понадобиться от двух до четырех полных комплектов понтонно-мостового парка в зависимости от ширины реки и использования дополнительных земляных насыпей. В узких местах вблизи Киева ширина Днепра составляет примерно 400–600 метров.

Придется ли забирать понтонные комплексы с фронта

Собеседник Defense Express, знакомый с работой инженерных войск, отметил, что до полномасштабного вторжения ВСУ имели чуть более 20 батальонов с комплектами понтонно-мостовых парков. С 2022 года эти подразделения активно обеспечивают переправы и логистику на различных участках фронта, а часть оборудования была потеряна.

Вероятно, для создания понтонных мостов через Днепр, если до этого действительно дойдет, придется искать резервы. Выдергивать ПМП со всей линии фронта — это не выглядит реальным. Потому что средства наведения понтонно-мостовых переправ находятся в войсках и уже выполняют боевые задачи

— объяснил специалист.

Одним из возможных решений эксперты называют закупку или получение дополнительных понтонно-мостовых комплектов от международных партнеров, в частности Польши или Франции. В то же время информация о наличии соответствующих резервов в Украине не разглашается.

В Defense Express подчеркивают, что даже при наличии необходимого оборудования эксплуатация таких переправ потребует постоянного военного контроля. Понтонные мосты более уязвимы к повреждениям, чем стационарные сооружения, а организация гражданского движения потребует дополнительных мер безопасности и четкого разграничения ответственности между военными и столичными властями.

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Степан Гафтко

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