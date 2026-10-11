Для понтонних переправ через Дніпро у Києві можуть знадобитися військові резерви – Defense Express

Для облаштування резервних понтонних переправ через Дніпро в Києві можуть знадобитися додаткові комплекти військової інженерної техніки, оскільки наявні засоби ЗСУ вже використовуються для забезпечення бойових дій на фронті. Водночас залучення понтонно-мостових підрозділів із передової може створити проблеми для військової логістики, повідомляє Defense Express із посиланням на фахівців інженерних військ, пише УНН.

На тлі регулярних російських атак, які пошкоджують мостову інфраструктуру, у столиці розглядають можливість створення альтернативних переправ через Дніпро. До реалізації проєкту планують залучити профільне міністерство, Агентство відновлення, військових та міську владу. Резервні маршрути мають забезпечити до половини пропускної здатності київських мостів, якими щодня користуються до 600 тисяч автомобілів.

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За оцінками експертів, для наведення однієї суцільної переправи через Дніпро може знадобитися від двох до чотирьох повних комплектів понтонно-мостового парку залежно від ширини річки та використання додаткових земляних насипів. У вузьких місцях поблизу Києва ширина Дніпра становить приблизно 400-600 метрів.

Співрозмовник Defense Express, обізнаний із роботою інженерних військ, зазначив, що до повномасштабного вторгнення ЗСУ мали трохи більше 20 батальйонів із комплектами понтонно-мостових парків. Від 2022 року ці підрозділи активно забезпечують переправи та логістику на різних ділянках фронту, а частину обладнання було втрачено.

Ймовірно, для створення понтонних мостів через Дніпро, якщо до цього справді дійде, треба буде відшукати резерви. Висмикувати ПМП з усієї лінії фронту – це не виглядає реально. Бо засоби наведення понтонно-мостових переправ знаходяться у військах і вже виконують бойові задачі