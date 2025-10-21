Девять стран НАТО готовят украинскую бригаду в Польше и усиливают поддержку дальнобойных операций

Литва вместе с восемью другими странами НАТО организует обучение и обеспечение украинской бригады в учебном центре в Польше. Инициатива предусматривает поставки вооружения, техники и подготовку военнослужащих по стандартам НАТО, а также усиление поддержки Украины в дальнобойных операциях. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

Министерство обороны Литвы сообщило, что во время встречи министров обороны стран НАТО был подписан меморандум о взаимопонимании между странами Северной Европы, Балтии и Польшей. Он предусматривает совместную подготовку и оснащение украинской бригады в учебном центре OP-LEGIO, который заработал 1 октября в Польше, в 160 км от границы с Украиной.

Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico

Участниками инициативы стали Норвегия, Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Польша, Литва, Финляндия и Швеция. Литва предоставляет мобильную учебную группу, учебные боеприпасы и гранаты, а также средства борьбы с беспилотниками и приборы ночного видения отечественного производства на сумму около 12 млн евро.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подчеркнула значение усиления поддержки Украины.

Украина успешно поразила цели в глубине территории России. Такие удары оказывают давление на военную логистику агрессора и мешают ему продолжать войну. В то же время мы должны усилить поддержку дальнобойных возможностей Украины – заявила Шакалене.

Литва продолжает разностороннюю помощь Украине: совместно с Исландией возглавляет коалицию по разминированию, регулярно поставляет украинским саперным подразделениям оборудование, участвует в проектах по беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы. Отдельно страна выделила 20 млн евро на производство беспилотников большой дальности и развивает совместное производство с украинскими компаниями на территории Литвы.

Мы активно работаем над созданием совместного производства в Литве с украинским ВПК. Совместное производство позволит увеличить поставки в обе страны и укрепить обороноспособность, а также положительно скажется на экономике – отметила министр.

По ее словам, в 2026 году Украине понадобится 120 млрд евро на оборону, половину которых должны покрыть международные партнеры, остальное – за счет замороженных российских активов. С начала войны 2022 года Литва предоставила Украине военную помощь на сумму почти 900 млн евро.

Зеленский обсудил с премьером Литвы усиление ПВО и совместное производство оружия