Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
15:33 • 15019 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo
14:07 • 18979 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 29055 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57 • 19406 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 21007 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 22544 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22056 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 20919 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19581 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Дев'ять країн НАТО готують українську бригаду в Польщі та посилюють підтримку далекобійних операцій

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

Литва та вісім інших країн НАТО організовують навчання та забезпечення української бригади в Польщі, постачаючи озброєння та техніку. Ініціатива передбачає підготовку військовослужбовців за стандартами НАТО та посилення підтримки України у дальнобійних операціях.

Дев'ять країн НАТО готують українську бригаду в Польщі та посилюють підтримку далекобійних операцій

Литва разом із вісьмома іншими країнами НАТО організовує навчання та забезпечення української бригади у навчальному центрі в Польщі. Ініціатива передбачає постачання озброєння, техніки та підготовку військовослужбовців за стандартами НАТО, а також посилення підтримки України у дальнобійних операціях. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Міністерство оборони Литви повідомило, що під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО було підписано меморандум про взаєморозуміння між країнами Північної Європи, Балтії та Польщею. Він передбачає спільну підготовку та оснащення української бригади у навчальному центрі OP-LEGIO, який запрацював 1 жовтня у Польщі, за 160 км від кордону з Україною.

Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico21.10.25, 11:55 • 19581 перегляд

Учасниками ініціативи стали Норвегія, Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Польща, Литва, Фінляндія та Швеція. Литва надає мобільну навчальну групу, учбові боєприпаси та гранати, а також засоби боротьби з безпілотниками та прилади нічного бачення вітчизняного виробництва на суму близько 12 млн євро.

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене підкреслила значення посилення підтримки України.

Україна успішно вразила цілі у глибині території Росії. Такі удари чинять тиск на військову логістику агресора і заважають йому продовжувати війну. Водночас ми маємо посилити підтримку далекобійних можливостей України 

– заявила Шакалене.

Литва продовжує різнобічну допомогу Україні: спільно з Ісландією очолює коаліцію з розмінування, регулярно постачає українським саперним підрозділам обладнання, бере участь у проектах з безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Окремо країна виділила 20 млн євро на виробництво безпілотників великої дальності та розвиває спільне виробництво з українськими компаніями на території Литви.

Ми активно працюємо над створенням спільного виробництва у Литві з українським ВПК. Спільне виробництво дозволить збільшити постачання в обидві країни та зміцнити обороноздатність, а також позитивно позначиться на економіці 

– зазначила міністерка.

За її словами, у 2026 році Україні знадобиться 120 млрд євро на оборону, половину яких мають покрити міжнародні партнери, решту – за рахунок заморожених російських активів. З початку війни 2022 року Литва надала Україні військову допомогу на суму майже 900 млн євро.

Зеленський обговорив з прем'єркою Литви посилення ППО та спільне виробництво зброї06.10.25, 19:20 • 4171 перегляд

Степан Гафтко

