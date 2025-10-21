Дев'ять країн НАТО готують українську бригаду в Польщі та посилюють підтримку далекобійних операцій
Київ • УНН
Литва та вісім інших країн НАТО організовують навчання та забезпечення української бригади в Польщі, постачаючи озброєння та техніку. Ініціатива передбачає підготовку військовослужбовців за стандартами НАТО та посилення підтримки України у дальнобійних операціях.
Литва разом із вісьмома іншими країнами НАТО організовує навчання та забезпечення української бригади у навчальному центрі в Польщі. Ініціатива передбачає постачання озброєння, техніки та підготовку військовослужбовців за стандартами НАТО, а також посилення підтримки України у дальнобійних операціях. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
Деталі
Міністерство оборони Литви повідомило, що під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО було підписано меморандум про взаєморозуміння між країнами Північної Європи, Балтії та Польщею. Він передбачає спільну підготовку та оснащення української бригади у навчальному центрі OP-LEGIO, який запрацював 1 жовтня у Польщі, за 160 км від кордону з Україною.
Учасниками ініціативи стали Норвегія, Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Польща, Литва, Фінляндія та Швеція. Литва надає мобільну навчальну групу, учбові боєприпаси та гранати, а також засоби боротьби з безпілотниками та прилади нічного бачення вітчизняного виробництва на суму близько 12 млн євро.
Міністр оборони Литви Довіле Шакалене підкреслила значення посилення підтримки України.
Україна успішно вразила цілі у глибині території Росії. Такі удари чинять тиск на військову логістику агресора і заважають йому продовжувати війну. Водночас ми маємо посилити підтримку далекобійних можливостей України
Литва продовжує різнобічну допомогу Україні: спільно з Ісландією очолює коаліцію з розмінування, регулярно постачає українським саперним підрозділам обладнання, бере участь у проектах з безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Окремо країна виділила 20 млн євро на виробництво безпілотників великої дальності та розвиває спільне виробництво з українськими компаніями на території Литви.
Ми активно працюємо над створенням спільного виробництва у Литві з українським ВПК. Спільне виробництво дозволить збільшити постачання в обидві країни та зміцнити обороноздатність, а також позитивно позначиться на економіці
За її словами, у 2026 році Україні знадобиться 120 млрд євро на оборону, половину яких мають покрити міжнародні партнери, решту – за рахунок заморожених російських активів. З початку війни 2022 року Литва надала Україні військову допомогу на суму майже 900 млн євро.
