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День памятников истории и культуры, Великая пятница: что еще отмечают 18 апреля

Киев • УНН

 • 994 просмотра

18 апреля отмечают День памятников истории и культуры, а также Международный день памятников и достопримечательных мест. У западных христиан Великая пятница и Всемирный день радиолюбителя.

День памятников истории и культуры, Великая пятница: что еще отмечают 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, в Украине и мире отмечают Международный день памятников и достопримечательностей, также известный как День памятников истории и культуры. Этот праздник призван привлечь внимание к сохранению культурного наследия - архитектурных шедевров, исторических зданий, памятников археологии и уникальных природных ландшафтов, пишет УНН.

День памятников истории и культуры Украины

18 апреля в Украине отмечают День памятников истории и культуры - событие, которое напоминает о важности сохранения культурного и исторического наследия страны. Праздник введен Указом Президента № 1062/99 от 23 августа 1999 года.

Целью этого дня является привлечение внимания общества к многочисленным объектам истории, архитектуры и культуры, отражающим многовековое наследие украинского народа. Инициатива поддерживается учеными, архитекторами, реставраторами и государственными учреждениями, которые занимаются охраной культурного наследия.

Уничтожение объектов культурного наследия: в Ровенской области расследуют строительные работы в исторической части Острога15.04.25, 00:28 • 18161 просмотр

Международный день памятников и исторических мест

Отмечание Дня памятников истории и культуры Украины совпадает с Международным днем памятников и достопримечательностей, основанным в 1982 году Международным советом по вопросам охраны памятников и достопримечательностей (ICOMOS) и поддержанным ЮНЕСКО. 

Этот праздник подчеркивает важность сохранения культурных и исторических объектов, которые являются свидетельством уникальности разных стран. Киев без Софийского собора, Индия без Тадж-Махала или США без Большого каньона - все эти места несут историческую и природную ценность для человечества.

Минкультуры внесло усадьбу Евмения Зеленского в Киеве в Госреестр недвижимых памятников Украины24.03.25, 20:50 • 31010 просмотров

Великая пятница в западно-христианской традиции 

Великая пятница - один из наиболее важных дней в христианском календаре, особенно для западных христиан, когда вспоминаются события, связанные с крестными страданиями Иисуса Христа. Она является частью Страстной недели и является кульминацией Христова страдания, что привело к Его смерти на кресте.

Этот день посвящен воспоминаниям об осуждении Иисуса к смерти, Его дороге на Голгофу, крестным страданиям, а также смерти и снятию с креста. По традиции, верующие в этот день отмечают великопятничные службы, сосредоточенные на траурных молитвах и размышлениях над жертвами Спасителя. Это также день, когда во многих христианских общинах проводятся богослужения, символизирующие последние минуты жизни Иисуса, в частности, процессии и торжественные чтения Евангелия о Его смерти. В некоторых культурах Великой пятнице предшествуют специальные обряды, как, например, "поклонение кресту", что является важной частью религиозных традиций.

Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей17.04.25, 12:48 • 56065 просмотров

Всемирный день радиолюбителя

Этот неофициальный праздник посвящен интеллектуальному хобби и увлечению, объединяющему людей, которые любят радио и используют его для самовыражения и общения. Этот день выбран в честь создания Международного союза радиолюбителей (IARU), который был основан 18 апреля 1925 года в Париже.

Для радиолюбителей этот праздник является возможностью продемонстрировать свои достижения в области радиотехники и почтить богатый опыт сообщества. В этот день проводятся различные мероприятия, в частности, радиооператоры по всему миру осуществляют специальные эфиры, обмениваются сообщениями и организуют события, повышающие популярность радиолюбительского движения.

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого15.04.25, 17:36 • 12755 просмотров

День независимости владельцев домашних животных 

Этот шутливый праздник основали в США, и он быстро приобрел популярность среди любителей животных в разных странах. Идея Дня независимости владельцев домашних животных заключается в том, что хотя бы раз в год стоит представить, как наши пушистые друзья идут на работу вместо нас, а мы - отдыхаем, спим или играем целый день.

В соцсетях в этот день публикуют забавные фото котов в деловых костюмах или собак за компьютерами - в роли "настоящих работников".

Праздник также имеет еще одну цель: напомнить, что домашние животные - это полноправные члены семьи, которые заслуживают заботы, любви и внимания.

18 апреля - замечательный повод отблагодарить своего любимца за радость и поддержку, которую он дарит каждый день.

Первые хвостики уже дома: в Киеве "коты нашли хозяев" через электронное приложение "Адопция животных"16.04.25, 13:31 • 13421 просмотр

Почитание памяти святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита

18 апреля по новому христианскому календарю верующие чтят день святого Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Святитель Иоанн стал символом веры, мужества и самопожертвования в борьбе за свои духовные убеждения.

Святой Иоанн родился в конце VIII века. Еще в юном возрасте он стал учеником преподобного Григория Декаполита, приняв монашеский постриг в Солунском монастыре. Под руководством своего духовного наставника Иоанн достиг высокой духовной совершенства.

Когда император Лев Армянин возобновил гонения на православных христиан за почитание святых икон, преподобный Григорий Декаполит и его ученик Иоанн отправились в Константинополь, чтобы защитить православные убеждения. Несмотря на тяжелые гонения, святые мужи бесстрашно проповедовали почитание икон и боролись за веру. После смерти Григория в 820 году его верный ученик Иоанн вскоре также отошел к Господу.

По новому календарю именины в этот день отмечают Антон, Василий, Виктор, Иван, Тамара.

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