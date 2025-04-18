День памятников истории и культуры, Великая пятница: что еще отмечают 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, в Украине и мире отмечают Международный день памятников и достопримечательностей, также известный как День памятников истории и культуры. Этот праздник призван привлечь внимание к сохранению культурного наследия - архитектурных шедевров, исторических зданий, памятников археологии и уникальных природных ландшафтов, пишет УНН.

День памятников истории и культуры Украины

18 апреля в Украине отмечают День памятников истории и культуры - событие, которое напоминает о важности сохранения культурного и исторического наследия страны. Праздник введен Указом Президента № 1062/99 от 23 августа 1999 года.

Целью этого дня является привлечение внимания общества к многочисленным объектам истории, архитектуры и культуры, отражающим многовековое наследие украинского народа. Инициатива поддерживается учеными, архитекторами, реставраторами и государственными учреждениями, которые занимаются охраной культурного наследия.

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Международный день памятников и исторических мест

Отмечание Дня памятников истории и культуры Украины совпадает с Международным днем памятников и достопримечательностей, основанным в 1982 году Международным советом по вопросам охраны памятников и достопримечательностей (ICOMOS) и поддержанным ЮНЕСКО.

Этот праздник подчеркивает важность сохранения культурных и исторических объектов, которые являются свидетельством уникальности разных стран. Киев без Софийского собора, Индия без Тадж-Махала или США без Большого каньона - все эти места несут историческую и природную ценность для человечества.

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Великая пятница в западно-христианской традиции

Великая пятница - один из наиболее важных дней в христианском календаре, особенно для западных христиан, когда вспоминаются события, связанные с крестными страданиями Иисуса Христа. Она является частью Страстной недели и является кульминацией Христова страдания, что привело к Его смерти на кресте.

Этот день посвящен воспоминаниям об осуждении Иисуса к смерти, Его дороге на Голгофу, крестным страданиям, а также смерти и снятию с креста. По традиции, верующие в этот день отмечают великопятничные службы, сосредоточенные на траурных молитвах и размышлениях над жертвами Спасителя. Это также день, когда во многих христианских общинах проводятся богослужения, символизирующие последние минуты жизни Иисуса, в частности, процессии и торжественные чтения Евангелия о Его смерти. В некоторых культурах Великой пятнице предшествуют специальные обряды, как, например, "поклонение кресту", что является важной частью религиозных традиций.

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Всемирный день радиолюбителя

Этот неофициальный праздник посвящен интеллектуальному хобби и увлечению, объединяющему людей, которые любят радио и используют его для самовыражения и общения. Этот день выбран в честь создания Международного союза радиолюбителей (IARU), который был основан 18 апреля 1925 года в Париже.

Для радиолюбителей этот праздник является возможностью продемонстрировать свои достижения в области радиотехники и почтить богатый опыт сообщества. В этот день проводятся различные мероприятия, в частности, радиооператоры по всему миру осуществляют специальные эфиры, обмениваются сообщениями и организуют события, повышающие популярность радиолюбительского движения.

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День независимости владельцев домашних животных

Этот шутливый праздник основали в США, и он быстро приобрел популярность среди любителей животных в разных странах. Идея Дня независимости владельцев домашних животных заключается в том, что хотя бы раз в год стоит представить, как наши пушистые друзья идут на работу вместо нас, а мы - отдыхаем, спим или играем целый день.

В соцсетях в этот день публикуют забавные фото котов в деловых костюмах или собак за компьютерами - в роли "настоящих работников".

Праздник также имеет еще одну цель: напомнить, что домашние животные - это полноправные члены семьи, которые заслуживают заботы, любви и внимания.

18 апреля - замечательный повод отблагодарить своего любимца за радость и поддержку, которую он дарит каждый день.

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Почитание памяти святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита

18 апреля по новому христианскому календарю верующие чтят день святого Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Святитель Иоанн стал символом веры, мужества и самопожертвования в борьбе за свои духовные убеждения.

Святой Иоанн родился в конце VIII века. Еще в юном возрасте он стал учеником преподобного Григория Декаполита, приняв монашеский постриг в Солунском монастыре. Под руководством своего духовного наставника Иоанн достиг высокой духовной совершенства.

Когда император Лев Армянин возобновил гонения на православных христиан за почитание святых икон, преподобный Григорий Декаполит и его ученик Иоанн отправились в Константинополь, чтобы защитить православные убеждения. Несмотря на тяжелые гонения, святые мужи бесстрашно проповедовали почитание икон и боролись за веру. После смерти Григория в 820 году его верный ученик Иоанн вскоре также отошел к Господу.

По новому календарю именины в этот день отмечают Антон, Василий, Виктор, Иван, Тамара.

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