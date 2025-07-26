Не только отключат, но и осушат: российские моряки и десантники не смогут "нормально" отпраздновать профессиональные праздники

В российском Ростове-на-Дону не только отключат, но и осушат фонтаны в дни военных праздников – День военно-морского флота (27 июля) и День десантника (2 августа). Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское издание "Новая газета".

Детали

Отмечается, что в промежутках между праздниками большинство фонтанов будут работать – кроме большого фонтана "Атланты" на Театральной площади, размеры которого не позволяют осушать и наполнять фонтан быстро.

Традиционно в День ВДВ отставные военные и дембеля, отслужившие срочную службу в этом роде войск, по всей стране устраивают купания в фонтанах и демонстрацию флага десанта. В этот день нередко случаются драки с участием людей в форме ВДВ - пишет СМИ.

В то же время указывается, что военные праздники в Ростове-на-Дону пройдут с уличными концертами в парках.

Напомним

В России отменили главный военно-морской парад страны, который обычно проводится в Санкт-Петербурге 27 июля. Ранее во временно оккупированном Россией Севастополе захватчики "из соображений безопасности" отменили парад в честь 9 мая.

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