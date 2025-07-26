Не лише відключать, а й осушать: російські моряки та десантники не зможуть "нормально" відсвяткувати професійні свята
Київ • УНН
У ростові-на-дону фонтани осушать на день ВМФ та день десантника. Це пов'язано з традиційними купаннями та бійками за участю військових.
У російському ростові-на-дону не лише відключать, а й осушать фонтани у дні військових свят - день військово-морського флоту (27 липня) та день десантника (2 серпня). Про це повідомляє УНН із посиланням на російське видання "Новая газета".
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Зазначається, що у проміжках між святами більшість фонтанів працюватимуть - окрім великого фонтану "Атланти" на Театральній площі, розміри якого не дозволяють осушувати та наповнювати фонтан швидко.
Традиційно у День ВДВ відставні військові та дембелі, які відслужили термінову службу у цьому роді військ, по всій країні влаштовують купання у фонтанах та демонстрацію прапора десанту. У цей день нерідко трапляються бійки за участю людей у формі ВДВ
Водночас вказується, що військові свята у ростові-на-дону відбудуться з вуличними концертами у парках.
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