Не лише відключать, а й осушать: російські моряки та десантники не зможуть "нормально" відсвяткувати професійні свята

У російському ростові-на-дону не лише відключать, а й осушать фонтани у дні військових свят - день військово-морського флоту (27 липня) та день десантника (2 серпня). Про це повідомляє УНН із посиланням на російське видання "Новая газета".

Зазначається, що у проміжках між святами більшість фонтанів працюватимуть - окрім великого фонтану "Атланти" на Театральній площі, розміри якого не дозволяють осушувати та наповнювати фонтан швидко.

Традиційно у День ВДВ відставні військові та дембелі, які відслужили термінову службу у цьому роді військ, по всій країні влаштовують купання у фонтанах та демонстрацію прапора десанту. У цей день нерідко трапляються бійки за участю людей у формі ВДВ