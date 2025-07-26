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Не лише відключать, а й осушать: російські моряки та десантники не зможуть "нормально" відсвяткувати професійні свята

Київ • УНН

 • 1526 перегляди

У ростові-на-дону фонтани осушать на день ВМФ та день десантника. Це пов'язано з традиційними купаннями та бійками за участю військових.

Не лише відключать, а й осушать: російські моряки та десантники не зможуть "нормально" відсвяткувати професійні свята

У російському ростові-на-дону не лише відключать, а й осушать фонтани у дні військових свят - день військово-морського флоту (27 липня) та день десантника (2 серпня). Про це повідомляє УНН із посиланням на російське видання "Новая газета".

Деталі

Зазначається, що у проміжках між святами більшість фонтанів працюватимуть - окрім великого фонтану "Атланти" на Театральній площі, розміри якого не дозволяють осушувати та наповнювати фонтан швидко.

Традиційно у День ВДВ відставні військові та дембелі, які відслужили термінову службу у цьому роді військ, по всій країні влаштовують купання у фонтанах та демонстрацію прапора десанту. У цей день нерідко трапляються бійки за участю людей у формі ВДВ

- пише ЗМІ.

Водночас вказується, що військові свята у ростові-на-дону відбудуться з вуличними концертами у парках.

Нагадаємо

В росії скасували головний військово-морський парад країни, який зазвичай проводиться у санкт-петербурзі 27 липня. Раніше у тимчасово окупованому росією Севастополі загарбники "з міркувань безпеки" скасували парад на честь 9 травня.

У росії переживають, що в них парад під питанням, і правильно роблять - Зеленський29.04.25, 22:27 • 5512 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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