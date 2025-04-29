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У росії переживають, що в них парад під питанням, і правильно роблять - Зеленський

Київ • УНН

 • 1640 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що в росії переживають через можливе скасування параду до 80-річчя завершення Другої світової. Україна готується до нових санкцій США проти рф.

У росії переживають, що в них парад під питанням, і правильно роблять - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в росії переживають, що в них парад до 80-тої річниці завершення Другої світової війни під питанням, і правильно роблять. Вони повинні переживати, що ця війна досі триває. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні обговорювали підготовку нового рішення Ради національної безпеки і оборони. Важливо й надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва та торговельні операції. Українські санкції стараємось по максимуму синхронізувати з усіма у Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати. В тому числі в закритих російських виробництвах, які працювали на їхню оборонку 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна також готується і до розмови із США щодо нових санкційних кроків

Обираємо саме такі больові точки росії, які найбільше спонукатимуть москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення російського диктатора володимира путіна оголосити перемир’я з 8 по 11 травня на 80-ту річницю завершення Другої світової війни, зазначивши, що немає причин чекати 8 травня, вогонь має бути припинений не на кілька днів.

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