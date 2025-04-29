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В россии переживают, что у них парад под вопросом, и правильно делают - Зеленский

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что в россии переживают из-за возможной отмены парада к 80-летию завершения Второй мировой. Украина готовится к новым санкциям США против рф.

В россии переживают, что у них парад под вопросом, и правильно делают - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в россии переживают, что у них парад к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны под вопросом, и правильно делают. Они должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня обсуждали подготовку нового решения Совета национальной безопасности и обороны. Важно и дальше давить на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции. Украинские санкции стараемся по максимуму синхронизировать со всеми в Европе, чтобы это было общей позицией, и уже имеем хорошие результаты. В том числе в закрытых российских производствах, которые работали на их оборонку 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина также готовится и к разговору с США относительно новых санкционных шагов.

Выбираем именно такие болевые точки россии, которые больше всего будут побуждать москву к дипломатии. Они должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Они должны закончить войну 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение российского диктатора владимира путина объявить перемирие с 8 по 11 мая на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны, отметив, что нет причин ждать 8 мая, огонь должен быть прекращен не на несколько дней.

Павел Башинский

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