В россии переживают, что у них парад под вопросом, и правильно делают - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в россии переживают, что у них парад к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны под вопросом, и правильно делают. Они должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня обсуждали подготовку нового решения Совета национальной безопасности и обороны. Важно и дальше давить на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции. Украинские санкции стараемся по максимуму синхронизировать со всеми в Европе, чтобы это было общей позицией, и уже имеем хорошие результаты. В том числе в закрытых российских производствах, которые работали на их оборонку

Он отметил, что Украина также готовится и к разговору с США относительно новых санкционных шагов.

Выбираем именно такие болевые точки россии, которые больше всего будут побуждать москву к дипломатии. Они должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Они должны закончить войну