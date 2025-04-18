День пам’яток історії та культури, Велика п'ятниця: що ще відзначають 18 квітня

Сьогодні, 18 квітня, в Україні та світі відзначають Міжнародний день пам’яток і визначних місць, також знаний як День пам’яток історії та культури. Це свято покликане привернути увагу до збереження культурної спадщини — архітектурних шедеврів, історичних будівель, пам’яток археології та унікальних природних ландшафтів, пише УНН.

День пам’яток історії та культури України

18 квітня в Україні відзначають День пам’яток історії та культури — подію, яка нагадує про важливість збереження культурної та історичної спадщини країни. Свято запроваджене Указом Президента № 1062/99 від 23 серпня 1999 року.

Метою цього дня є привернення уваги суспільства до численних об’єктів історії, архітектури та культури, що відображають багатовікову спадщину українського народу. Ініціатива підтримується науковцями, архітекторами, реставраторами та державними установами, які опікуються охороною культурної спадщини.

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Міжнародний день пам’яток та історичних місць

Відзначення Дня пам’яток історії та культури України збігається з Міжнародним днем пам’яток і визначних місць, започаткованим у 1982 році Міжнародною радою з питань охорони пам’яток і визначних місць (ICOMOS) та підтриманим ЮНЕСКО.

Це свято наголошує на важливості збереження культурних та історичних об’єктів, які є свідченням унікальності різних країн. Київ без Софійського собору, Індія без Тадж-Махалу чи США без Великого каньйону — всі ці місця несуть історичну та природну цінність для людства.

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Велика п'ятниця в західно християнської традиції

Велика п’ятниця — один з найбільш важливих днів у християнському календарі, особливо для західних християн, коли згадуються події, пов’язані з хресними стражданнями Ісуса Христа. Вона є частиною Страсного тижня і є кульмінацією Христового страждання, що призвело до Його смерті на хресті.

Цей день присвячений спогадам про засудження Ісуса до смерті, Його дорогу на Голгофу, хресні страждання, а також смерть і зняття з хреста. За традицією, віряни в цей день відзначають Великоп’ятничні служби, що зосереджені на траурних молитвах і роздумах над жертвами Спасителя. Це також день, коли в багатьох християнських громадах проводяться богослужіння, що символізують останні хвилини життя Ісуса, зокрема, процесії та урочисті читання Євангелія про Його смерть. У деяких культурах Великій п’ятниці передують спеціальні обряди, як, наприклад, "поклоніння хресту", що є важливою частиною релігійних традицій.

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Всесвітній день радіоаматора

Це неофіційне свято присвячене інтелектуальному хобі та захопленню, що об’єднує людей, які люблять радіо і використовують його для самовираження та спілкування. Цей день вибраний на честь створення Міжнародного союзу радіоаматорів (IARU), який було засновано 18 квітня 1925 року в Парижі.

Для радіоаматорів це свято є можливістю продемонструвати свої досягнення в області радіотехніки та вшанувати багатий досвід спільноти. У цей день проводяться різноманітні заходи, зокрема, радіооператори по всьому світу здійснюють спеціальні ефіри, обмінюються повідомленнями та організовують події, що підвищують популярність радіоаматорського руху.

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День незалежності власників домашніх тварин

Це жартівливе свято започаткували у США, і воно швидко здобуло популярність серед любителів тварин у різних країнах. Ідея Дня незалежності власників домашніх тварин полягає в тому, що хоча б раз на рік варто уявити, як наші пухнасті друзі йдуть на роботу замість нас, а ми — відпочиваємо, спимо або граємось цілий день.

У соцмережах у цей день публікують кумедні фото котів у ділових костюмах чи собак за комп’ютерами — у ролі "справжніх працівників".

Свято також має ще одну мету: нагадати, що домашні тварини — це повноправні члени родини, які заслуговують на турботу, любов і увагу.

18 квітня — чудовий привід віддячити своєму улюбленцю за радість і підтримку, яку він дарує щодня.

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Вшанування памʼяті святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта

18 квітня за новим християнським календарем віряни вшановують день святого Іоана, учня преподобного Григорія Декаполіта. Святитель Іоанн став символом віри, мужності та самопожертви у боротьбі за свої духовні переконання.

Святий Іоанн народився наприкінці VIII століття. Ще в юному віці він став учнем преподобного Григорія Декаполіта, прийнявши чернечий постриг у Солунському монастирі. Під керівництвом свого духовного наставника Іоанн досяг високої духовної досконалості.

Коли імператор Лев Вірменин поновив гоніння на православних християн за шанування святих ікон, преподобний Григорій Декаполіт та його учень Іоанн вирушили до Константинополя, аби захистити православні переконання. Не зважаючи на тяжкі гоніння, святі мужі безстрашно проповідували шанування ікон та боролись за віру. Після смерті Григорія в 820 році його вірний учень Іоанн незабаром також відійшов до Господа.

За новим календарем іменини в цей день відзначають Антон, Василь, Віктор, Іван, Тамара.

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