Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога
Київ • УНН
Прокуратура розпочала розслідування за фактом руйнування об'єкта культурної спадщини. Будівельні роботи можуть призвести до руйнування підземних пам’яток в Острозі.
Правоохоронці встановлюють обставини та підстави проведення будівельних робіт в історичній частині Острога Рівненської області. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласної прокуратури.
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Зазначається, що Здолбунівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин (ч. 2 ст. 298 КК України).
За даними слідства, по вулиці Академічній в Острозі забудовник розпочав проведення земляних робіт, що може призвести до руйнування підземних пам’яток культурної спадщини
Уточнюється, що роботи, зокрема, ведуться в центральній частині історичного населеного пункту, де розташована пам’ятка археології місцевого значення – Городище літописного міста Острога.
"Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі дії", - додали у прокуратурі.
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