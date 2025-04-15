Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

Правоохоронці встановлюють обставини та підстави проведення будівельних робіт в історичній частині Острога Рівненської області. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласної прокуратури.

Зазначається, що Здолбунівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин (ч. 2 ст. 298 КК України).

За даними слідства, по вулиці Академічній в Острозі забудовник розпочав проведення земляних робіт, що може призвести до руйнування підземних пам’яток культурної спадщини