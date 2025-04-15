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Financial Times

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The Guardian

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Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

Київ • УНН

 • 17894 перегляди

Прокуратура розпочала розслідування за фактом руйнування об'єкта культурної спадщини. Будівельні роботи можуть призвести до руйнування підземних пам’яток в Острозі.

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

Правоохоронці встановлюють обставини та підстави проведення будівельних робіт в історичній частині Острога Рівненської області. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласної прокуратури.

Деталі

Зазначається, що Здолбунівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин (ч. 2 ст. 298 КК України).

За даними слідства, по вулиці Академічній в Острозі забудовник розпочав проведення земляних робіт, що може призвести до руйнування підземних пам’яток культурної спадщини

- йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що роботи, зокрема, ведуться в центральній частині історичного населеного пункту, де розташована пам’ятка археології місцевого значення – Городище літописного міста Острога.

"Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі дії", - додали у прокуратурі.

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Вадим Хлюдзинський

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