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Уничтожение объектов культурного наследия: в Ровенской области расследуют строительные работы в исторической части Острога

Киев • УНН

 • 17817 просмотра

Прокуратура начала расследование по факту разрушения объекта культурного наследия. Строительные работы могут привести к разрушению подземных памятников в Остроге.

Уничтожение объектов культурного наследия: в Ровенской области расследуют строительные работы в исторической части Острога

Правоохранители устанавливают обстоятельства и основания проведения строительных работ в исторической части Острога Ровенской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение областной прокуратуры.

Детали

Отмечается, что Здолбуновская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного незаконного уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия или их частей (ч. 2 ст. 298 УК Украины).

По данным следствия, по улице Академической в Остроге застройщик начал проведение земляных работ, что может привести к разрушению подземных памятников культурного наследия

- говорится в сообщении.

Уточняется, что работы, в частности, ведутся в центральной части исторического населенного пункта, где расположена памятка археологии местного значения – Городище летописного города Острога.

"В настоящее время в уголовном производстве проводятся необходимые первоочередные следственные действия", - добавили в прокуратуре.

Напомним

В Киеве предпринимателя будут судить за самовольное строительство и незаконное приобретение в собственность ресторанного комплекса на берегу озера Тельбин. Прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении директора частного общества.

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