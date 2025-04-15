Уничтожение объектов культурного наследия: в Ровенской области расследуют строительные работы в исторической части Острога

Правоохранители устанавливают обстоятельства и основания проведения строительных работ в исторической части Острога Ровенской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение областной прокуратуры.

Отмечается, что Здолбуновская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного незаконного уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия или их частей (ч. 2 ст. 298 УК Украины).

По данным следствия, по улице Академической в Остроге застройщик начал проведение земляных работ, что может привести к разрушению подземных памятников культурного наследия