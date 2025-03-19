В Украину экстрадирован застройщик Войцеховский, обманувший инвесторов 42 новостроек Киева
Киев • УНН
В Украину экстрадировали столичного застройщика Войцеховского, подозреваемого в мошенничестве с инвесторами 42 новостроек. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Правоохранители экстрадировали в Украину столичного застройщика Анатолия Войцеховского, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева и сбежал за границу. Сейчас ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора и Нацполицию.
Детали
По данным источников УНН, речь идет об Анатолии Войцеховском.
"В рамках международно-правового сотрудничества, по результатам долговременной плодотворной работы Офиса Генерального прокурора с компетентными органами Королевства Испания, последними было рассмотрено запрос и принято решение о выдаче (экстрадиции) гражданина Украины, который разыскивался с целью привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что подозреваемого задержали на территории Испании, а 18 марта 2025 года в международном пункте пропуска "Краковец-Корчова" Львовской области выдали украинским правоохранителям.
Сейчас по ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога.
Экстрадированный находился в розыске с мая 2020 года. В Украине он подозревается в том, что в 2012 году организовал совершение директором подконтрольного ему предприятия и другими лицами растраты чужого имущества, которое было им вверено. Сейчас в отношении них осуществляется судебное разбирательство
Речь идет о сносе нежилого здания на ул. Петропавловской в г. Киеве, которое находилось на балансе государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт инновационных технологий в энергетике и энергосбережении", учредителем которого является Министерство энергетики и угольной промышленности (сейчас Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины). Зато на этом месте был построен новый жилой комплекс. Кроме того, столичный застройщик подозревается в служебном подлоге официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
В Нацполиции отметили, что фирмы, связанные с фигурантом, незаконно строили объекты на самовольно занятых участках без полного пакета разрешительной документации по ценам на 30-40% ниже рыночных. Значительное количество зданий так и не достроили, в эксплуатацию ввели лишь несколько.
Напомним
Бывшим заместителю министра агрополитики и заместителю руководителя РГА сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, что привело к убыткам в 27 млн гривен.