В Украину экстрадирован застройщик Войцеховский, обманувший инвесторов 42 новостроек Киева

Правоохранители экстрадировали в Украину столичного застройщика Анатолия Войцеховского, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева и сбежал за границу. Сейчас ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора и Нацполицию.

Детали

По данным источников УНН, речь идет об Анатолии Войцеховском.

"В рамках международно-правового сотрудничества, по результатам долговременной плодотворной работы Офиса Генерального прокурора с компетентными органами Королевства Испания, последними было рассмотрено запрос и принято решение о выдаче (экстрадиции) гражданина Украины, который разыскивался с целью привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что подозреваемого задержали на территории Испании, а 18 марта 2025 года в международном пункте пропуска "Краковец-Корчова" Львовской области выдали украинским правоохранителям.

Сейчас по ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Экстрадированный находился в розыске с мая 2020 года. В Украине он подозревается в том, что в 2012 году организовал совершение директором подконтрольного ему предприятия и другими лицами растраты чужого имущества, которое было им вверено. Сейчас в отношении них осуществляется судебное разбирательство