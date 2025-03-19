В Україну екстрадовано забудовника Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва

Правоохоронці екстрадували до України столичного забудовника Анатолія Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення застави. Про це пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора та Нацполіцію.

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За даними джерел УНН, мова йде про Анатолія Войцеховського.

"В рамках міжнародно-правового співробітництва, за результатами довготривалої плідної роботи Офісу Генерального прокурора з компетентними органами Королівства Іспанія, останніми було розглянуто запит та прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянина України, який розшукувався з метою притягнення до кримінальної відповідальності", - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що підозрюваного затримали на території Іспанії, а 18 березня 2025 року у міжнародному пункті пропуску "Краківець-Корчова" Львівської області видали українським правоохоронцям.

Наразі за клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення застави.

Екстрадований перебував у розшуку з травня 2020 року. В Україні він підозрюється у тому, що у 2012 році організував вчинення директором підконтрольного йому підприємства та іншими особами розтрати чужого майна, яке було їм ввірене. Наразі стосовно них здійснюється судовий розгляд