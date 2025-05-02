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День города Львов и Международный день Гарри Поттера: что отмечают в мире и Украине 2 мая

Киев • УНН

 • 112 просмотра

2 мая Львов отмечает 769-летие, поклонники Гарри Поттера празднуют его день рождения, а ценители вина – Международный день "Совиньон Блан". Также отмечают День младенца и тунца.

День города Львов и Международный день Гарри Поттера: что отмечают в мире и Украине 2 мая

Сегодня, 2 мая, в течение 3 дней во Львове будет отмечаться День города. Поклонники книг и фильмов о приключениях мальчика с магическими способностями Гарри Поттера празднуют его День рождения, музыканты могут посвятить этот день Международному дню тубы, а ценители вин могут отведать белое вино "Совиньон Блан", ведь сегодня Международный день его напитка, пишет УНН

День города Львов

В этом году Львову исполняется 769 лет. Отмечание Дня города запланировано на выходные: 2, 3 и 4 мая. События будут посвящены Защитникам Украины, благодаря которым Львов продолжает существовать и развиваться. Впервые город упоминается в летописях еще в 1256 году. Однако четкой даты его основания Даниилом Галицким, которому в центре города расположен памятник, в исторических документах нет.

Во Львовском городском совете напомнили, что традиционно День города Львова связан с днем святого Юрия - покровителя Львова. Ранее его отмечали по старому церковному календарю, а теперь - по новому, то есть 23 апреля. 

Соответственно, празднования должны были бы состояться в ближайшие после этой даты выходные - 26-27 апреля. Но 26 апреля - это день памяти Чернобыльской трагедии. Поэтому, чтобы сохранить уважение к памяти и не потерять связь с традицией, в этом году День Львова будем отмечать немного позже - 2, 3 и 4 мая 

- сообщили в горсовете. 

Также в горсовете отметили, что как и в предыдущие годы, на День города не будет грандиозных празднований, которые были до начала полномасштабного нападения россии на Украину.  Однако известно, что в эти дни на территории школ Львовской громады ученики вместе с родителями и учителями будут проводить благотворительные ярмарки, средства из которых также направят на помощь военным.

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 Международный день Гарри Поттера

Также сегодня все поклонники книг и фильмов о приключениях мальчика с магическими способностями Гарри Поттера отмечают его День рождения.

Согласно сюжету, вымышленный мальчик-маг родился 31 июля 1980 года. Интересно, что именно в этот день, только в 1965 году, родилась и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

По словам Джоан Роулинг, идея написать книгу о мальчике-сироте с магическими способностями возникла у нее, когда она на вокзале в Манчестере ожидала поезд в Лондон. По дороге в вагоне она сделала первые записи.

Основная серия книг о Гарри Поттере состоит из семи романов, основная серия фильмов — из восьми кинолент.

Роль Гарри Поттера сделала всемирно известным юного актера Дэниела Рэдклиффа.

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Музыканты и ценители музыки могут отметить Международный день тубы – это ежегодный праздник, посвященный почитанию тубы, медного духового инструмента, который является важным для многих музыкальных жанров. Этот день обычно отмечается в первую пятницу мая. Международный день тубы – это возможность признать важную роль, которую играют тубы в музыке, и почтить талантливых музыкантов, играющих на этом инструменте. 

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Международный день вина "Совиньон Блан"

Любители вин могут отметить Международный день вина "Совиньон Блан". День отмечается ежегодно в первую пятницу мая, начиная с 2009 года. "Совиньон Блан" славится своим свежим, фруктовым ароматом и выразительной кислотностью, что делает его любимцем виноделов по всему миру. Характерные нотки цитрусовых, зеленого перца и травянистых оттенков делают это вино особенным.

История этого сорта начинается в живописной Долине Луары во Франции, где он получил свою популярность еще в средневековье.

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День младенца 

Также ежегодно 2 мая отмечается День младенца – это национальный праздник младенцев в Великобритании. Событие о волшебном и милом младенческом возрасте человека и создано для поддержки семей с маленькими детками. 

Первые три года жизни - это время, когда происходят самые большие изменения в мозге ребенка. Родители в этот период играют ключевую роль в развитии своего малыша. Их влияние на эмоциональное, физическое и когнитивное развитие младенца является бесценным. Более того, чем больше поддержки, ресурсов и рекомендаций получают родители, тем лучшие результаты они могут достичь в развитии своих детей.

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День тунца

Во многих странах мира происходят разнообразные мероприятия по случаю события, которое посвящено регулированию рыболовного промысла и сохранению рыбных ресурсов Мирового океана, - Дня тунца. 

Событие, которое было начато Организацией Объединенных Наций. Назвали именно так, потому что тунец является одной из самых популярных рыб в мире. Тунец может достигать в весе более 680 кг, в длине - более 4,5 метра. Самый большой голубой тунец, когда-либо пойманный спиннингом, был выловлен у берегов Канады в 1979 году. Рекордная рыба весила 678,5 кг.

В 2012 году в Японии выловленный тунец весом в 222 кг был продан за рекордную сумму - 1 млн 760 тысяч долларов.

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Церковные праздники

Церковь сегодня отмечает день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского - святой, панотец Церкви, епископ Александрийский. Родился около 297 г. в египетской Александрии в христианской семье.

По наущению ариан его несколько раз изгоняли из города (в гонениях он провел 20 лет). После смерти императора Юлиана Отступника Первосвятитель руководил Александрийской Церковью еще 7 лет вплоть до своей смерти 2 мая 373 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

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