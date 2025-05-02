День міста Львів та Міжнародний день Гаррі Поттера: що відзначають у світі та Україні 2 травня

Сьогодні, 2 травня, протягом 3 днів у Львові відзначатиметься День міста. Шанувальники книг та фільмів про пригоди хлопчика магічними здібностями Гаррі Поттера святкують його День народження, музиканти можуть присвятити цей день Міжнародному дню туби, а поціновувачі вин можуть скуштувати біле вино "Совіньйон Блан", адже сьогодні Міжнародний день його напою, пише УНН.

День міста Львів

Цього року Львову виповнюється 769 років. Відзначення Дня міста заплановане на вихідні: 2, 3 та 4 травня. Події будуть присвячені Захисникам України, завдяки яким Львів продовжує існувати та розвиватись. Вперше місто згадується у літописах ще в 1256 році. Проте чіткої дати його заснування Данилом Галицьким, якому у центрі міста розташований пам’ятник, в історичних документах немає.

У Львівський міській раді нагадали, що традиційно День міста Львова пов’язаний із днем святого Юрія - покровителя Львова. Раніше його відзначали за старим церковним календарем, а тепер - за новим, тобто 23 квітня.

Відповідно, святкування мали би відбутися найближчими після цієї дати вихідними - 26–27 квітня. Але 26 квітня - це день пам’яті Чорнобильської трагедії. Тож, щоби зберегти повагу до пам’яті та не втратити зв’язок із традицією, цьогоріч День Львова відзначатимемо трохи пізніше — 2, 3 та 4 травня - повідомили в міськраді.

Також в міськраді наголосили, що як і в попередні роки, на День міста не буде грандіозних святкувань, які були до початку повномасштабного нападу росії на Україну. Однак відомо, що у ці дні на території шкіл Львівської громади учні разом із батьками і вчителями проводитимуть благодійні ярмарки, кошти з яких також скерують на допомогу військовим.

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Міжнародний день Гаррі Поттера

Також сьогодні усі шанувальники книг та фільмів про пригоди хлопчика магічними здібностями Гаррі Поттера відзначають його День народження.

Згідно з сюжетом, вигаданий хлопчик-маг народився 31 липня 1980 року. Цікаво, що саме у цей день, тільки у 1965 році, народилася і авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

За словами Джоан Роулінг, ідея написати книжку про хлопчика-сироту з магічними здібностями виникла у неї, коли вона на вокзалі у Манчестері очікувала на потяг до Лондона. Дорогою у вагоні вона зробила перші записи.

Основна серія книг про Гаррі Поттера складається з семи романів, основна серія фільмів — з восьми кінострічок.

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Музиканти та поціновувачі музики можуть відзначити Міжнародний день туби – це щорічне свято, присвячене шануванню туби, мідного духового інструменту, який є важливим для багатьох музичних жанрів. Цей день зазвичай відзначається в першу п’ятницю травня. Міжнародний день туби – це можливість визнати важливу роль, яку відіграють туби в музиці, і вшанувати талановитих музикантів, що грають на цьому інструменті.

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Міжнародний день вина "Совіньон Блан"

Любителі вин можуть відзначити Міжнародний день вина "Совіньон Блан". День відзначається щорічно в першу п'ятницю травня, починаючи з 2009 року. "Совіньйон Блан" славиться своїм свіжим, фруктовим ароматом і виразною кислотністю, що робить його улюбленцем виноробів по всьому світу. Характерні нотки цитрусових, зеленого перцю та трав'янистих відтінків роблять це вино особливим.

Історія цього сорту починається в живописній Долині Луари у Франції, де він здобув свою популярність ще в середньовіччі.

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День немовляти

Також щороку 2 травня відзначається День немовляти – це національне свято немовлят у Великій Британії. Подія про чарівний та милий немовлячий вік людини та створена для підтримки сімей з маленькими дітками.

Перші три роки життя - це час, коли відбуваються найбільші зміни у мозку дитини. Батьки в цей період відіграють ключову роль у розвитку своєї малечі. Їхній вплив на емоційний, фізичний та когнітивний розвиток немовляти є безцінним. Більше того, чим більше підтримки, ресурсів та рекомендацій отримують батьки, тим кращі результати вони можуть досягти в розвитку своїх дітей.

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День тунця

У багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди події, яка присвячена регулюванню риболовного промислу та збереженню рибних ресурсів Світового океану, - Дня тунця.

Подію, яка була започаткована Організацією Об’єднаних Націй. Назвали саме так, тому що тунець є однією з найпопулярніших риб у світі. Тунець може досягати у вазі понад 680 кг, в довжині - понад 4,5 метра. Найбільший блакитний тунець, коли-небудь спійманий спінінгом, був виловлений біля берегів Канади в 1979 році. Рекордна риба важила 678,5 кг.

У 2012 році в Японії виловлений тунець вагою в 222 кг був проданий за рекордну суму - 1 млн 760 тисяч доларів.

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Церковні свята

Церква сьогодні відзначає день пам'яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського - святий, панотець Церкви, єпископ Александрійський. Народився близько 297 р. в єгипетській Александрії у християнської сім'ї.

За намовою аріан його кілька разів виганяли з міста (в гоніннях він провів 20 років). Після смерті імператора Юліана Відступника Первосвятитель керував Александрійською Церквою ще 7 років аж до своєї смерті 2 травня 373 року.