Дания раскрыла подготовку россией диверсий для срыва оборонных поставок Украине

В Дании власти раскрыли планы и подготовку к российской диверсии с целью остановить поставки для обороны Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на dpa.

Что стало целью

Компании оборонной промышленности, связанные с военной помощью Украине, стали одними из главных целей, заявил в среду газете Berlingske руководитель контрразведки Службы безопасности и разведки Дании (PET) Эмиль Гресхольм.

"Главная цель — остановить конкретные поставки для обороны Украины", — цитируют Гресхольма.

"В то же время цель — запугать нас, чтобы мы больше не поддерживали украинцев и не расширяли собственные оборонные возможности", — сказал он.

Разведка обычно держится в тени, но Гресхольм сказал, что угроза была достаточно конкретной, чтобы оправдать публичное предупреждение.

"Выбор целей и подготовка настолько специфичны, что мы считаем необходимым обнародовать сообщение о том, что это угроза, к которой нужно относиться серьёзно", — сказал он Berlingske.

Какие приёмы у рф

Гресхольм назвал поджог одной из возможных целей российских планов и призвал компании оборонной промышленности усилить меры безопасности.

По словам Гресхольма, россия также пытается завербовать "обычных датчан" для своих планов, часто без их ведома о том, что они работают на москву.

"Это может включать фотографирование или видеосъёмку компаний или объектов, которые затем можно будет использовать для планов диверсий", — сказал он.

Он призвал людей в Дании относиться с подозрением, если к ним будут обращаться с такими запросами.

Как указано, PET ожидает, что угроза продолжит расти "по масштабам и сложности".

"Она направлена против украинских производителей оборонной продукции в Дании", — сказал Гресхольм.

"Но мы видим, что россияне в целом заинтересованы в оборонной промышленности Дании", — добавил он.

Дополнение

Европа фиксирует, что россия усиливает так называемые операции "серой зоны" против европейских стран, поддерживающих Украину. Речь идёт о диверсиях, поджогах, кибератаках, шпионаже, нарушении воздушного пространства дронами и вербовке исполнителей через социальные сети.

Помимо прочего, как сообщалось в западных СМИ, рф начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений.

Чешская контрразведка, в частности, предупредила об одноразовых агентах россии, которые могут атаковать объекты помощи Украине.

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