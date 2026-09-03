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Данія викрила росію у підготовці диверсій для зриву оборонних поставок Україні

Київ • УНН

 • 166 перегляди

PET попередила про російські плани зірвати поставки зброї Україні в Данії. Серед можливих методів — підпали та вербування громадян.

Данія викрила росію у підготовці диверсій для зриву оборонних поставок Україні

У Данії влада викрила плани та підготовку до російської диверсії, з метою зупинити поставки для оборони України. Про це УНН пише з посиланням на dpa.

Що стало ціллю

Компанії оборонної промисловості, пов'язані з військовою допомогою Україні, стали одними з головних цілей, заявив в середу газеті Berlingske керівник контррозвідки Служби безпеки та розвідки Данії (PET) Еміль Гресхольм.

"Головна мета - зупинити конкретні поставки для оборони України", - цитують Гресхольма.

"Водночас мета - залякати нас, щоб ми більше не підтримували українців і не розширювали власні оборонні можливості", - сказав він.

Розвідка зазвичай тримається в тіні, але Гресхольм сказав, що загроза була достатньо конкретною, щоб виправдати публічне попередження.

"Вибір цілей та підготовка настільки специфічні, що ми вважаємо за необхідне оприлюднити повідомлення про те, що це загроза, яку потрібно сприймати серйозно", - сказав він Berlingske.

Які прийоми у рф

Гресхольм назвав підпал однією з можливих цілей російських планів і закликав компанії оборонної промисловості посилити заходи безпеки.

За словами Гресхольма, росія також намагається завербувати "звичайних данців" для своїх планів, часто без їхнього відома, що вони працюють на москву.

"Це може включати фотографування або відеозйомку компаній чи об'єктів, які потім можна буде використовувати для планів диверсій", – сказав він.

Він закликав людей у ​​Данії ставитися з підозрою, якщо до них звертатимуться з такими запитами.

Як вказано, PET очікує, що загроза продовжуватиме зростати "за масштабами та складністю".

"Вона спрямована проти українських виробників оборонної продукції в Данії", – сказав Гресхольм.

"Але ми бачимо, що росіяни загалом зацікавлені в оборонній промисловості Данії", - додав він.

Доповнення

Європа фіксує, що росія посилює так звані операції "сірої зони" проти європейських країн, які підтримують Україну. Ідеться про диверсії, підпали, кібератаки, шпигунство, порушення повітряного простору дронами та вербування виконавців через соціальні мережі.

Серед іншого, як повідомлялося у західних медіа, рф розпочала нову хвилю атак на європейські заводи з виробництва озброєнь.

Чеська контррозвідка, зокрема, попередила про одноразових агентів росії, які можуть атакувати об’єкти допомоги Україні.

росія може готувати гібридні удари по країнах ЄС - ЦПД27.08.26, 11:32 • 6227 переглядiв

Юлія Шрамко

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