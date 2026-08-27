росія може готувати гібридні удари по країнах ЄС - ЦПД
Київ • УНН
РНБО попереджає: росія може атакувати країни ЄС, щоб посилити страх і послабити підтримку України. Мішенню називають країни Балтії.
росія розглядає можливість проведення гібридних атак проти окремих країн Європейського Союзу, зокрема країн Балтії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
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росія дуже хоче спробувати хитати ЄС гібридними ударами, які можуть бути здійснені проти окремих країн. Про це говорю вже давно, ворог розглядає такі дії проти країн Балтії. Логіка путіна проста - він хоче позбавити Україну європейської підтримки, бо вірить, що зможе знищити нашу державу. росія постійно проводила кампанії залякування (ядерка, орєшнік, зальоти ракет і дронів) проти ЄС
За його словами, у росії розраховують, що гібридні удари по країнах ЄС можуть посилити страх серед населення та змусити європейців вимагати від політиків припинити допомогу Україні.
Такі наміри є доказом того, що росія зараз отримує болючі удари і розуміє, що не може виграти війну, а ця неможливість для путіна є синонімом катастрофи. Впевнений, що в ЄС розуміють загрози і бачать також, яку когнітивну війну веде росія вже давно
Нагадаємо
росія розпочала нову хвилю атак на європейські заводи з виробництва озброєнь під виглядом правдоподібного заперечення причетності.