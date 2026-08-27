россия может готовить гибридные атаки на страны ЕС - ЦПД

россия рассматривает возможность проведения гибридных атак против отдельных стран Европейского Союза, в частности стран Балтии. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

россия очень хочет попробовать расшатывать ЕС гибридными ударами, которые могут быть нанесены по отдельным странам. Об этом я говорю уже давно, враг рассматривает такие действия против стран Балтии. Логика путина проста - он хочет лишить Украину европейской поддержки, потому что верит, что сможет уничтожить наше государство. россия постоянно проводила кампании запугивания (ядерное оружие, "Орешник", залеты ракет и дронов) против ЕС