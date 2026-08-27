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россия может готовить гибридные атаки на страны ЕС - ЦПД

Киев • УНН

 • 2240 просмотра

СНБО предупреждает: россия может атаковать страны ЕС, чтобы усилить страх и ослабить поддержку Украины. В качестве цели называют страны Балтии.

россия может готовить гибридные атаки на страны ЕС - ЦПД

россия рассматривает возможность проведения гибридных атак против отдельных стран Европейского Союза, в частности стран Балтии. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

россия очень хочет попробовать расшатывать ЕС гибридными ударами, которые могут быть нанесены по отдельным странам. Об этом я говорю уже давно, враг рассматривает такие действия против стран Балтии. Логика путина проста - он хочет лишить Украину европейской поддержки, потому что верит, что сможет уничтожить наше государство. россия постоянно проводила кампании запугивания (ядерное оружие, "Орешник", залеты ракет и дронов) против ЕС

 - говорится в сообщении чиновника.

По его словам, в россии рассчитывают, что гибридные удары по странам ЕС могут усилить страх среди населения и заставить европейцев требовать от политиков прекратить помощь Украине.

Такие намерения являются доказательством того, что россия сейчас получает болезненные удары и понимает, что не может выиграть войну, а эта невозможность для путина является синонимом катастрофы. Уверен, что в ЕС понимают угрозы и видят также, какую когнитивную войну россия ведет уже давно

 - подчеркнул Андрей Коваленко.

Напомним

россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений под видом правдоподобного отрицания причастности.

Алла Киосак

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