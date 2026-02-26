$43.240.02
14:09
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
публикации
Эксклюзивы
Часть Сум и района остались без света

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Из-за военной агрессии рф часть Сум и Сумского района остались без электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением.

Часть Сум и района остались без света

Часть Сум и Сумского района остались без электроснабжения из-за военной агрессии рф, сообщили в Сумыоблэнерго, пишет УНН.

Из-за военной агрессии российской федерации имеем обесточивание потребителей на Сумщине вне графиков почасовых отключений (в части города Сумы и Сумского района)

- сообщили в облэнерго.

Энергетики, как указано, работают над восстановлением электроснабжения.

Сумы подверглись российской атаке, три попадания на территории АЗС - ГВА26.02.26, 13:05

Юлия Шрамко

Общество Война в Украине
