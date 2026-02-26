Часть Сум и района остались без света
Киев • УНН
Из-за военной агрессии рф часть Сум и Сумского района остались без электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением.
Часть Сум и Сумского района остались без электроснабжения из-за военной агрессии рф, сообщили в Сумыоблэнерго, пишет УНН.
Из-за военной агрессии российской федерации имеем обесточивание потребителей на Сумщине вне графиков почасовых отключений (в части города Сумы и Сумского района)
Энергетики, как указано, работают над восстановлением электроснабжения.
