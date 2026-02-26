Часть Сум и района остались без света

Часть Сум и Сумского района остались без электроснабжения из-за военной агрессии рф, сообщили в Сумыоблэнерго, пишет УНН.

Из-за военной агрессии российской федерации имеем обесточивание потребителей на Сумщине вне графиков почасовых отключений (в части города Сумы и Сумского района) - сообщили в облэнерго.

Энергетики, как указано, работают над восстановлением электроснабжения.

Сумы подверглись российской атаке, три попадания на территории АЗС - ГВА