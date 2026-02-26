Частина Сум та району залишилися без світла
Київ • УНН
Через військову агресію рф частина Сум та Сумського району залишилися без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням.
Частина Сум та Сумського району залишилися без електропостачання через військову агресію рф, повідомили в Сумиобленерго, пише УНН.
Через військову агресію російської федерації маємо знеструмлення споживачів на Сумщині поза графіками погодинних відключень (у частині міста Суми та Сумського району)
Енергетики, як вказано, працюють над відновленням електропостачання.
