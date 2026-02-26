$43.240.02
14:09 • 2542 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 10067 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 9890 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 54086 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 33760 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 47337 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 61350 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 52674 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 62433 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31594 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Частина Сум та району залишилися без світла

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Через військову агресію рф частина Сум та Сумського району залишилися без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням.

Частина Сум та району залишилися без світла

Частина Сум та Сумського району залишилися без електропостачання через військову агресію рф, повідомили в Сумиобленерго, пише УНН.

Через військову агресію російської федерації маємо знеструмлення споживачів на Сумщині поза графіками погодинних відключень (у частині міста Суми та Сумського району)

- повідомили в обленерго.

Енергетики, як вказано, працюють над відновленням електропостачання.

Суми зазнали російської атаки, три влучання на території АЗС - МВА26.02.26, 13:05 • 2786 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Суми