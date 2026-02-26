Суми зазнали російської атаки, три влучання на території АЗС - МВА
Три ударні БпЛА атакували Сумську громаду, влучання зафіксовані у Ковпаківському районі. Пошкоджено будівлю, цивільні авто та дорожнє покриття, влучання на території АЗС.
Суми сьогодні зазнали атаки рф трьома дронами, зафіксовано влучання на території АЗС, повідомили у четвер голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Трьома ударними БпЛА росіяни атакували Сумську громаду. Влучання зафіксовані у Ковпаківському районі міста. Усі – неподалік одне від одного. Під прицілом – цивільна інфраструктура. Попередньо, без постраждалих. Люди встигли перейти у безпечні місця перед повторними ударами", - повідомив Григоров.
Кривошеєнко уточнив, що "у Сумах ворог атакує цивільну інфраструктуру. У Ковпаківському районі зафіксовано три влучання на території АЗС з періодичністю ударів - в годину". Пошкоджено будівлю, цивільні авто, дорожнє покриття", - зазначив голова МВА.
Як вказав Григоров, загроза атак ворожих безпілотників зберігається.
Доповнення
За даними голови ОВА, минулої доби у Сумській області зафіксовано понад 20 обстрілів по 11 населених пунктах у 9 громадах. У Великописарівській громаді загинув 57-річний чоловік через удар ворожого дрона.