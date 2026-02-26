$43.240.02
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 24059 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 39505 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 35838 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 33944 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 26267 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 20167 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 45000 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19641 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18675 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Суми зазнали російської атаки, три влучання на території АЗС - МВА

Київ • УНН

 • 676 перегляди

Три ударні БпЛА атакували Сумську громаду, влучання зафіксовані у Ковпаківському районі. Пошкоджено будівлю, цивільні авто та дорожнє покриття, влучання на території АЗС.

Суми зазнали російської атаки, три влучання на території АЗС - МВА

Суми сьогодні зазнали атаки рф трьома дронами, зафіксовано влучання на території АЗС, повідомили у четвер голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Трьома ударними БпЛА росіяни атакували Сумську громаду. Влучання зафіксовані у Ковпаківському районі міста. Усі – неподалік одне від одного. Під прицілом – цивільна інфраструктура. Попередньо, без постраждалих. Люди встигли перейти у безпечні місця перед повторними ударами", - повідомив Григоров.

Кривошеєнко уточнив, що "у Сумах ворог атакує цивільну інфраструктуру. У Ковпаківському районі зафіксовано три влучання на території АЗС з періодичністю ударів - в годину". Пошкоджено будівлю, цивільні авто, дорожнє покриття", - зазначив голова МВА.

Як вказав Григоров, загроза атак ворожих безпілотників зберігається. 

Над Україною знешкодили 374 з 420 дронів і 32 з 39 ракет рф, у тому числі всі "Циркони"26.02.26, 10:24 • 3274 перегляди

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби у Сумській області зафіксовано понад 20 обстрілів по 11 населених пунктах у 9 громадах. У Великописарівській громаді загинув 57-річний чоловік через удар ворожого дрона.

Юлія Шрамко

