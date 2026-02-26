$43.240.02
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 23756 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 39196 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства Портнова
25 февраля, 18:05 • 35537 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 33505 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 26135 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 20073 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 44690 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19636 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18670 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор Кравченко
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фото
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памяти
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом
Сумы подверглись российской атаке, три попадания на территории АЗС - ГВА

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Три ударных БпЛА атаковали Сумскую общину, попадания зафиксированы в Ковпаковском районе. Повреждено здание, гражданские авто и дорожное покрытие, попадания на территории АЗС.

Сумы подверглись российской атаке, три попадания на территории АЗС - ГВА

Сумы сегодня подверглись атаке РФ тремя дронами, зафиксировано попадание на территории АЗС, сообщили в четверг глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Тремя ударными БПЛА россияне атаковали Сумскую общину. Попадания зафиксированы в Ковпаковском районе города. Все – неподалеку друг от друга. Под прицелом – гражданская инфраструктура. Предварительно, без пострадавших. Люди успели перейти в безопасные места перед повторными ударами", - сообщил Григоров.

Кривошеенко уточнил, что "в Сумах враг атакует гражданскую инфраструктуру. В Ковпаковском районе зафиксировано три попадания на территории АЗС с периодичностью ударов - в час". Повреждено здание, гражданские авто, дорожное покрытие", - отметил глава ГВА.

Как указал Григоров, угроза атак вражеских беспилотников сохраняется.

Над Украиной обезвредили 374 из 420 дронов и 32 из 39 ракет РФ, в том числе все "Цирконы"26.02.26, 10:24 • 3242 просмотра

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано более 20 обстрелов по 11 населенным пунктам в 9 общинах. В Великописаревской общине погиб 57-летний мужчина из-за удара вражеского дрона.

Юлия Шрамко

