Сумы подверглись российской атаке, три попадания на территории АЗС - ГВА
Киев • УНН
Три ударных БпЛА атаковали Сумскую общину, попадания зафиксированы в Ковпаковском районе. Повреждено здание, гражданские авто и дорожное покрытие, попадания на территории АЗС.
Сумы сегодня подверглись атаке РФ тремя дронами, зафиксировано попадание на территории АЗС, сообщили в четверг глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
Подробности
"Тремя ударными БПЛА россияне атаковали Сумскую общину. Попадания зафиксированы в Ковпаковском районе города. Все – неподалеку друг от друга. Под прицелом – гражданская инфраструктура. Предварительно, без пострадавших. Люди успели перейти в безопасные места перед повторными ударами", - сообщил Григоров.
Кривошеенко уточнил, что "в Сумах враг атакует гражданскую инфраструктуру. В Ковпаковском районе зафиксировано три попадания на территории АЗС с периодичностью ударов - в час". Повреждено здание, гражданские авто, дорожное покрытие", - отметил глава ГВА.
Как указал Григоров, угроза атак вражеских беспилотников сохраняется.
Дополнение
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано более 20 обстрелов по 11 населенным пунктам в 9 общинах. В Великописаревской общине погиб 57-летний мужчина из-за удара вражеского дрона.