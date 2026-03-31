Часть пяти областей без света из-за атак рф, в вечерний пик призвали к экономии на фоне ухудшения погоды
Из-за атак рф обесточены части пяти областей, однако графики отключений не планируются. Энергетики просят экономить свет с 18:00 до 22:00.
Часть пяти областей без света из-за атак рф, графиков отключений не ожидается, но в вечерние часы есть потребность в экономном энергопотреблении во всех регионах на фоне ухудшения погоды, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.
Вражеские атаки
"Враг продолжает атаки на объекты украинской энергосистемы", - отметили в Укрэнерго.
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Будут ли графики
Сегодня применение ограничений не прогнозируется
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии возросло на фоне облачной погоды. "В вечерние часы есть потребность в экономном энергопотреблении во всех регионах. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00", - подчеркнули в Укрэнерго.
