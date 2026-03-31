Часть пяти областей без света из-за атак рф, в вечерний пик призвали к экономии на фоне ухудшения погоды

Часть пяти областей без света из-за атак рф, графиков отключений не ожидается, но в вечерние часы есть потребность в экономном энергопотреблении во всех регионах на фоне ухудшения погоды, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Вражеские атаки

"Враг продолжает атаки на объекты украинской энергосистемы", - отметили в Укрэнерго.

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения - сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Будут ли графики

Сегодня применение ограничений не прогнозируется - отметили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии возросло на фоне облачной погоды. "В вечерние часы есть потребность в экономном энергопотреблении во всех регионах. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00", - подчеркнули в Укрэнерго.

