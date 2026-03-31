Частина п'яти областей без світла через атаки рф, у вечірній пік закликали до економії на тлі погіршення погоди

30 березня, 17:17 • 20225 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
30 березня, 15:29 • 77920 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
30 березня, 13:48 • 43971 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 45882 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 47207 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 39414 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 31730 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 12807 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 27209 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 40459 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Популярнi новини
США заявили про незмінність політики щодо Куби після дозволу російському танкеру доставити паливо30 березня, 23:39 • 17228 перегляди
NASA запускає зворотний відлік до першого за 53 роки польоту людей до Місяця30 березня, 23:59 • 24233 перегляди
Каллас та міністри закордонних справ ЄС прибули до Києва - перші заявиPhotoVideo05:28 • 29889 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo06:33 • 13122 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto07:42 • 9456 перегляди
Публікації
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto07:42 • 10014 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 77920 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 43198 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 55573 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 63050 перегляди
Частина п'яти областей без світла через атаки рф, у вечірній пік закликали до економії на тлі погіршення погоди

Київ • УНН

 • 676 перегляди

Через атаки рф знеструмлено частини п'яти областей, проте графіки відключень не плануються. Енергетики просять економити світло з 18:00 до 22:00.

Частина п'яти областей без світла через атаки рф, графіків відключень не очікується, але у вечірні години є потреба в ощадливому енергоспоживанні в усіх регіонах на тлі погіршення погоди, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Ворожі атаки

"Ворог продовжує атаки на об’єкти української енергосистеми", - зазначили в Укренерго.

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання

- повідомили в Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. 

Чи будуть графіки

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується

- зазначили у Міненерго.

За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло на тлі хмарної погоди. "У вечірні години є потреба в ощадливому енергоспоживанні в усіх регіонах. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00", - наголосили в Укренерго.

Відновлення енергетики України коштуватиме понад 90 млрд доларів - Шмигаль26.02.26, 20:44 • 4018 переглядiв

