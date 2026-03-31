Частина п'яти областей без світла через атаки рф, у вечірній пік закликали до економії на тлі погіршення погоди

Частина п'яти областей без світла через атаки рф, графіків відключень не очікується, але у вечірні години є потреба в ощадливому енергоспоживанні в усіх регіонах на тлі погіршення погоди, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Ворожі атаки

"Ворог продовжує атаки на об’єкти української енергосистеми", - зазначили в Укренерго.

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання - повідомили в Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Чи будуть графіки

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується - зазначили у Міненерго.

За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло на тлі хмарної погоди. "У вечірні години є потреба в ощадливому енергоспоживанні в усіх регіонах. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00", - наголосили в Укренерго.

