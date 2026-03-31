Частина п'яти областей без світла через атаки рф, у вечірній пік закликали до економії на тлі погіршення погоди
Київ • УНН
Через атаки рф знеструмлено частини п'яти областей, проте графіки відключень не плануються. Енергетики просять економити світло з 18:00 до 22:00.
Частина п'яти областей без світла через атаки рф, графіків відключень не очікується, але у вечірні години є потреба в ощадливому енергоспоживанні в усіх регіонах на тлі погіршення погоди, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
Ворожі атаки
"Ворог продовжує атаки на об’єкти української енергосистеми", - зазначили в Укренерго.
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Чи будуть графіки
Сьогодні застосування обмежень не прогнозується
За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло на тлі хмарної погоди. "У вечірні години є потреба в ощадливому енергоспоживанні в усіх регіонах. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00", - наголосили в Укренерго.
Відновлення енергетики України коштуватиме понад 90 млрд доларів - Шмигаль26.02.26, 20:44 • 4018 переглядiв