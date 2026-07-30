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Часть областей Украины осталась без света в результате российских обстрелов

Киев • УНН

 • 3693 просмотра

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях временно без электроснабжения. Самая сложная ситуация в Сумской области, где обесточено большое количество потребителей.

Часть областей Украины осталась без света в результате российских обстрелов

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в пяти областях Украины временно остается без электроснабжения. В то же время по состоянию на утро 30 июля введение ограничений электроэнергии не прогнозируется. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Оперативная ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на утро 30 июля. В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях временно остается без электроснабжения

 - говорится в сообщении.

Самая сложная ситуация сложилась на Сумщине. По информации министерства, в результате атаки врага обесточено большое количество потребителей в городе Сумы и прилегающих общинах.

Кроме того, в результате ночной российской атаки на Днепропетровщине погиб энергетик.

Искренне соболезнуем семье, друзьям и коллегам. Вечная память

- говорится в министерстве.

Сейчас восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет безопасная ситуация.

Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях энергоснабжения узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00

- говорится в сообщении.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 238 боевых столкновений. Российские войска нанесли 85 авиаударов с применением 293 управляемых авиабомб.

Алла Киосак

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