Буданов: КНДР помогает рф в обмен на ядерные технологии

ukenru
Эксклюзив
В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью
  •  1280 просмотра

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Эксклюзив
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
  •  37791 просмотра

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

Эксклюзив
Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны
  •  100296 просмотра

Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

УНН ищет редактора ленты новостей
  •  127152 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
  •  133073 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
  •  135304 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
  •  129536 просмотра

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

Эксклюзив
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
  •  152202 просмотра

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
  •  107185 просмотра

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

Эксклюзив
АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
  •  100129 просмотра

АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина готова к "корректировкам" формулы мира, но есть условие - Ермак

Украина готова к "корректировкам" формулы мира, но есть условие - Ермак

  •  111176 просмотра
Зеленский: прекращение ударов по энергетике может привести к завершению горячей фазы войны

Зеленский: прекращение ударов по энергетике может привести к завершению горячей фазы войны

  •  112856 просмотра
В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов

В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов

  •  115824 просмотра
Ученики временно оккупированного Мариуполя пишут обязательные "письма солдатам" - Сопротивление

Ученики временно оккупированного Мариуполя пишут обязательные "письма солдатам" - Сопротивление

  •  114035 просмотра
Ляшко рассказал о первых увольнениях должностных лиц МСЭК

Ляшко рассказал о первых увольнениях должностных лиц МСЭК

  •  106554 просмотра
публикации
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

  •  37722 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  137864 просмотра
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
Эксклюзив

  •  152197 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

22 октября 2024, 08:36  •  138936 просмотра
Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

22 октября 2024, 06:34  •  144989 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

21 октября 2024, 19:10  •  105692 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  107581 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  135245 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  170359 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  117846 просмотра
Актуальное
Буданов: КНДР помогает рф в обмен на ядерные технологии

Буданов: КНДР помогает рф в обмен на ядерные технологии

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 07:50  •  8570 просмотра

Read in English

Глава ГУР МО Украины заявил, что рф передает КНДР технологии для ядерного оружия в обмен на военных и снаряды. По его словам, до конца октября 2600 северокорейских военных прибудут воевать в курскую область.

Северная Корея в обмен на своих военных и вооружение получает от россии технологии для развития ядерного оружия, заявил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist, передает УНН

Детали 

Буданов заявил, что в договоре о взаимопомощи, который был подписан  владимиром путиным и Ким Чен Ыном в Пхеньяне в июне, есть секретное положение - "российские деньги и ноу-хау в обмен на корейских мужчин и ракеты".  

По его словам, россия помогает Северной Корее обойти санкции и "укрепить" ее ядерный потенциал. В частности, как указал Буданов, она передает некоторые технологии для маломощного тактического ядерного оружия и систем запуска ракет на подводных лодках.

По словам главы ГУР, контингент численностью 2600 северокорейских военных  должен быть переброшен для боя в российскую курскую область до конца октября.

Южная Корея рассматривает возможность по отправке военных в Украину из-за действий КНДР21 октября 2024, 20:32 • 43751 просмотр

Буданов также рассказал, что поставки КНДР оружия для рф, которые начались еще в конце 2022 года, достигли 2,8 миллиона снарядов в год, что лишь на 100 тысяч меньше собственного годового производства рф в 2,9 миллиона снарядов. С конца 2023 года Северная Корея также передала ряд баллистических ракет, пусковые системы которых обслуживаются северокорейскими командами. 

Буданов подчеркнул, что отношения с Северной Кореей становятся все крепче. "У нас есть партнеры, у них есть союзники", - указал он. По его словам, Украина уже по горло в мировой войне. 

"Как и в начале второй мировой войны, пока не все это видят", - отметил глава ГУР.  

Военные КНДР в Украине: в НАТО прокомментировали23 октября 2024, 05:47 • 11801 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаполитикаНовости Мира
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kim-chen-inКим Чен Ын
pkhenyanПхеньян
severnaya-koreyaСеверная Корея
kyrylo-budanovКирилл Буданов
ukrainaУкраина