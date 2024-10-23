Буданов: КНДР помогает рф в обмен на ядерные технологии

Северная Корея в обмен на своих военных и вооружение получает от россии технологии для развития ядерного оружия, заявил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist, передает УНН.

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Буданов заявил, что в договоре о взаимопомощи, который был подписан владимиром путиным и Ким Чен Ыном в Пхеньяне в июне, есть секретное положение - "российские деньги и ноу-хау в обмен на корейских мужчин и ракеты".

По его словам, россия помогает Северной Корее обойти санкции и "укрепить" ее ядерный потенциал. В частности, как указал Буданов, она передает некоторые технологии для маломощного тактического ядерного оружия и систем запуска ракет на подводных лодках.

По словам главы ГУР, контингент численностью 2600 северокорейских военных должен быть переброшен для боя в российскую курскую область до конца октября.

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Буданов также рассказал, что поставки КНДР оружия для рф, которые начались еще в конце 2022 года, достигли 2,8 миллиона снарядов в год, что лишь на 100 тысяч меньше собственного годового производства рф в 2,9 миллиона снарядов. С конца 2023 года Северная Корея также передала ряд баллистических ракет, пусковые системы которых обслуживаются северокорейскими командами.

Буданов подчеркнул, что отношения с Северной Кореей становятся все крепче. "У нас есть партнеры, у них есть союзники", - указал он. По его словам, Украина уже по горло в мировой войне.

"Как и в начале второй мировой войны, пока не все это видят", - отметил глава ГУР.

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