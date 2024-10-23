Военные КНДР в Украине: в НАТО прокомментировали

Сейчас в НАТО не могут подтвердить информацию об участии войск из КНДР в войне в Украине, впрочем это бы означало существенную эскалацию. Обновленную информацию о том, действительно ли Северная Корея поддерживает войну рф в Украине, предоставит Южная Корея на следующей неделе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Детали

Рютте рассказал, что накануне обсуждал информацию о вероятном привлечении северокорейских войск в войне в Украине в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи. Разговор был очень сосредоточен на вопросе КНДР.

Я попросил президента, и он сказал, что я обязательно это сделаю: пришлю экспертов из Республики Корея для проведения брифинга в Североатлантическом совете. Это произойдет в начале следующей недели, и тогда мы увидим, действительно ли Северная Корея поддерживает незаконную войну россии в Украине или нет. Если это будет так, если они отправят войска в Украину, это будет означать значительную эскалацию. Это было бы действительно важно, значительная эскалация. Поэтому на данный момент я не могу этого подтвердить - заявил Рютте.

Также он указал, что НАТО получим обновленную информацию из Южной Кореи в начале следующей недели.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября сообщил о подготовке двух бригад по 6 тысяч военных из КНДР в россии. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на это вмешательство Северной Кореи в войну в Европе.

Прибытие военных из КНДР на военную базу россии в приморском крае уже зафиксировано на видео. Предположительно, это воинская часть 44980 127-й мотострелковой дивизии в поселке Сергеевка.