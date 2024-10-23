Військові КНДР в Україні: у НАТО прокоментували

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 814 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 11044 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 27525 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 44685 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 80305 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66157 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78443 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93749 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87314 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177633 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15506 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 23318 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10328 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 7980 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 6770 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 27531 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177634 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333837 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267432 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377940 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 476 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 44689 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18029 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23163 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28865 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Військові КНДР в Україні: у НАТО прокоментували

Київ • УНН

 • 19359 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що наразі не може підтвердити участь військ КНДР у війні в Україні. Південна Корея надасть оновлену інформацію з цього питання наступного тижня.

Військові КНДР в Україні: у НАТО прокоментували

Наразі в НАТО не можуть підтвердити інформацію щодо участі військ з КНДР у війні в Україні, втім це б означало суттєву ескалацію. Оновлену інформацію про те, чи дійсно Північна Корея підтримує війну рф в Україні, надасть Південна Корея наступного тижня. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає УНН із посиланням на пресслужбу НАТО. 

Деталі

Рютте розповів, що напередодні обговорював інформацію про ймовірне залучення північнокорейських військ у війні в України в телефонній розмові з президентом Південної Кореї.   Розмова була дуже зосереджена на питанні КНДР. 

Я попросив президента, і він сказав, що я обов'язково це зроблю: надішлю експертів з Республіки Корея для проведення брифінгу в Північноатлантичній раді. Це відбудеться на початку наступного тижня, і тоді ми побачимо, чи дійсно Північна Корея підтримує незаконну війну росії в Україні, чи ні. Якщо це буде так, якщо вони відправлять війська в Україну, це означатиме значну ескалацію. Це було б дійсно важливо, значна ескалація. Тому на даний момент я не можу цього підтвердити

- заявив Рютте.

Також він вказав, що НАТО отримаємо оновлену інформацію з Південної Кореї на початку наступного тижня.

Доповнення 

Президент України Володимир Зеленський 22 жовтня повідомив про підготовку двох бригад по 6 тисяч військових з КНДР у росії. Зеленський закликав світ жорстко відреагувати на це втручання Північної Кореї у війну в Європі.

Прибуття військових із КНДР на військову базу росії в приморському краї вже зафіксоване на відео. Імовірно, це військова частина 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селищі сергіївка.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаНовини Світу
Марк Рютте
NATO
Північна Корея
Південна Корея
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58