Військові КНДР в Україні: у НАТО прокоментували

Наразі в НАТО не можуть підтвердити інформацію щодо участі військ з КНДР у війні в Україні, втім це б означало суттєву ескалацію. Оновлену інформацію про те, чи дійсно Північна Корея підтримує війну рф в Україні, надасть Південна Корея наступного тижня. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає УНН із посиланням на пресслужбу НАТО.

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Рютте розповів, що напередодні обговорював інформацію про ймовірне залучення північнокорейських військ у війні в України в телефонній розмові з президентом Південної Кореї. Розмова була дуже зосереджена на питанні КНДР.

Я попросив президента, і він сказав, що я обов'язково це зроблю: надішлю експертів з Республіки Корея для проведення брифінгу в Північноатлантичній раді. Це відбудеться на початку наступного тижня, і тоді ми побачимо, чи дійсно Північна Корея підтримує незаконну війну росії в Україні, чи ні. Якщо це буде так, якщо вони відправлять війська в Україну, це означатиме значну ескалацію. Це було б дійсно важливо, значна ескалація. Тому на даний момент я не можу цього підтвердити