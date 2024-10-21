Южная Корея рассматривает возможность по отправке военных в Украину из-за действий КНДР
Киев • УНН
Сеул может направить разведчиков и экспертов в Украину в ответ на поддержку рф со стороны КНДР. Южная Корея также рассматривает возможность поставки летального оружия Киеву после оказания гуманитарной помощи.
Южная Корея рассматривает возможность поддержки Украины после действий Северной Кореи. Об этом сообщает Newsweek, передает УНН.
Детали
В понедельник южнокорейские СМИ сообщили, что Сеул может отправить военных и разведку в Украину в ответ на поддержку террористического государства со стороны Северной Кореи. После того как Пхеньян объявил об отправке 12 000 военнослужащих спецназа, правительство Южной Кореи рассматривает план отправки офицеров разведки и экспертов по тактике, которые специализируются на Северной Корее.
Южнокорейский персонал будет готов предоставлять переводческие услуги и допрашивать захваченных северокорейских солдат, а также делиться информацией о военной тактике и операциях Пхеньяна. Министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что открыто пересмотрит возможность поставки летального оружия в Украину, в частности, после оказания гуманитарной помощи Киеву.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что участие Северной Кореи может стать "первым шагом к мировой войне".
кремль, в свою очередь, не подтвердил информацию об использовании северокорейских солдат в конфликте, отметив, что этот вопрос вызывает много противоречивой информации. Сотрудничество между Северной Кореей и РФ стало предметом беспокойства не только для Южной Кореи, но и для НАТО, которое активно поддерживает Украину с момента начала войны.
Южная Корея вызвала российского посла, чтобы выразить протест против отправки войск КНДР в Украину21 октября 2024, 07:35 • 12140 просмотров