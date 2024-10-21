Южная Корея рассматривает возможность по отправке военных в Украину из-за действий КНДР

ukenru
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
  •  88339 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Эксклюзив
Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
  •  93682 просмотра

Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
  •  101922 просмотра

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

Эксклюзив
Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
  •  109344 просмотра

Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  151731 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  172861 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  197276 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  195421 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  170565 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141488 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генсек НАТО: участие войск КНДР в войне в Украине - значительная эскалация

Генсек НАТО: участие войск КНДР в войне в Украине - значительная эскалация

  •  49897 просмотра
Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

  •  26204 просмотра
МВФ увеличил количество структурных маяков для Украины, но транш ожидается уже скоро - нардеп

МВФ увеличил количество структурных маяков для Украины, но транш ожидается уже скоро - нардеп

  •  30452 просмотра
Задержали, якобы за сотрудничество с ВСУ и изнасиловали: установлена причастность солдат ВС РФ к насилию на Черниговщине

Задержали, якобы за сотрудничество с ВСУ и изнасиловали: установлена причастность солдат ВС РФ к насилию на Черниговщине

  •  22591 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

  •  36648 просмотра
публикации
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

  •  88339 просмотра
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  116127 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  139888 просмотра
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  166281 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  168375 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

  •  6308 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

  •  36648 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  121672 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  151731 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  107621 просмотра
Актуальное
Южная Корея рассматривает возможность по отправке военных в Украину из-за действий КНДР

Южная Корея рассматривает возможность по отправке военных в Украину из-за действий КНДР

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 20:32  •  1284 просмотра

Read in English

Сеул может направить разведчиков и экспертов в Украину в ответ на поддержку рф со стороны КНДР. Южная Корея также рассматривает возможность поставки летального оружия Киеву после оказания гуманитарной помощи.

Южная Корея рассматривает возможность поддержки Украины после действий Северной Кореи. Об этом сообщает Newsweek, передает УНН.

Детали

В понедельник южнокорейские СМИ сообщили, что Сеул может отправить военных и разведку в Украину в ответ на поддержку террористического государства со стороны Северной Кореи. После того как Пхеньян объявил об отправке 12 000 военнослужащих спецназа, правительство Южной Кореи рассматривает план отправки офицеров разведки и экспертов по тактике, которые специализируются на Северной Корее.

Южнокорейский персонал будет готов предоставлять переводческие услуги и допрашивать захваченных северокорейских солдат, а также делиться информацией о военной тактике и операциях Пхеньяна. Министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что открыто пересмотрит возможность поставки летального оружия в Украину, в частности, после оказания гуманитарной помощи Киеву.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что участие Северной Кореи может стать "первым шагом к мировой войне".

кремль, в свою очередь, не подтвердил информацию об использовании северокорейских солдат в конфликте, отметив, что этот вопрос вызывает много противоречивой информации. Сотрудничество между Северной Кореей и РФ стало предметом беспокойства не только для Южной Кореи, но и для НАТО, которое активно поддерживает Украину с момента начала войны.

Южная Корея вызвала российского посла, чтобы выразить протест против отправки войск КНДР в Украину21 октября 2024, 07:35 • 12140 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаНовости Мира
natoNATO
seulСеул
pkhenyanПхеньян
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев