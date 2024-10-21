Южная Корея рассматривает возможность по отправке военных в Украину из-за действий КНДР

Южная Корея рассматривает возможность поддержки Украины после действий Северной Кореи. Об этом сообщает Newsweek, передает УНН.

Детали

В понедельник южнокорейские СМИ сообщили, что Сеул может отправить военных и разведку в Украину в ответ на поддержку террористического государства со стороны Северной Кореи. После того как Пхеньян объявил об отправке 12 000 военнослужащих спецназа, правительство Южной Кореи рассматривает план отправки офицеров разведки и экспертов по тактике, которые специализируются на Северной Корее.

Южнокорейский персонал будет готов предоставлять переводческие услуги и допрашивать захваченных северокорейских солдат, а также делиться информацией о военной тактике и операциях Пхеньяна. Министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что открыто пересмотрит возможность поставки летального оружия в Украину, в частности, после оказания гуманитарной помощи Киеву.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что участие Северной Кореи может стать "первым шагом к мировой войне".

кремль, в свою очередь, не подтвердил информацию об использовании северокорейских солдат в конфликте, отметив, что этот вопрос вызывает много противоречивой информации. Сотрудничество между Северной Кореей и РФ стало предметом беспокойства не только для Южной Кореи, но и для НАТО, которое активно поддерживает Украину с момента начала войны.

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