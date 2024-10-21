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Південна Корея розглядає можливість щодо відправки військових в Україну через дії КНДР

Київ • УНН

 • 45001 перегляди

Сеул може надіслати розвідників та експертів в Україну у відповідь на підтримку рф з боку КНДР. Південна Корея також розглядає можливість постачання летальної зброї Києву після надання гуманітарної допомоги.

Південна Корея розглядає можливість щодо відправки військових в Україну через дії КНДР

Південна Корея розглядає можливість підтримки України після дій Північної Кореї. Про це повідомляє Newsweek, передає УНН.

Деталі

У понеділок південнокорейські ЗМІ повідомили, що Сеул може надіслати військових і розвідку в Україну у відповідь на підтримку терористичної держави з боку Північної Кореї. Після того як Пхеньян оголосив про відправку 12 000 військовослужбовців спецназу, уряд Південної Кореї розглядає план відправки офіцерів розвідки та експертів з тактики, які спеціалізуються на Північній Кореї.

Південнокорейський персонал буде готовий надавати перекладацькі послуги та допитувати захоплених північнокорейських солдатів, а також ділитися інформацією про військову тактику та операції Пхеньяна. Міністерство оборони Південної Кореї підтвердило, що відкрито перегляне можливість постачання летальної зброї в Україну, зокрема, після надання гуманітарної допомоги Києву.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський попередив, що участь Північної Кореї може стати "першим кроком до світової війни".

кремль, у свою чергу, не підтвердив інформацію про використання північнокорейських солдатів у конфлікті, зазначивши, що це питання викликає багато суперечливої інформації. Співпраця між Північною Кореєю та рф стала предметом занепокоєння не лише для Південної Кореї, а й для НАТО, яке активно підтримує Україну з моменту початку війни.

Південна Корея викликала російського посла, щоб висловити протест проти відправки військ КНДР в Україну21.10.24, 10:35 • 13839 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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