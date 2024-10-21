Південна Корея розглядає можливість щодо відправки військових в Україну через дії КНДР
Київ • УНН
Сеул може надіслати розвідників та експертів в Україну у відповідь на підтримку рф з боку КНДР. Південна Корея також розглядає можливість постачання летальної зброї Києву після надання гуманітарної допомоги.
Південна Корея розглядає можливість підтримки України після дій Північної Кореї. Про це повідомляє Newsweek, передає УНН.
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У понеділок південнокорейські ЗМІ повідомили, що Сеул може надіслати військових і розвідку в Україну у відповідь на підтримку терористичної держави з боку Північної Кореї. Після того як Пхеньян оголосив про відправку 12 000 військовослужбовців спецназу, уряд Південної Кореї розглядає план відправки офіцерів розвідки та експертів з тактики, які спеціалізуються на Північній Кореї.
Південнокорейський персонал буде готовий надавати перекладацькі послуги та допитувати захоплених північнокорейських солдатів, а також ділитися інформацією про військову тактику та операції Пхеньяна. Міністерство оборони Південної Кореї підтвердило, що відкрито перегляне можливість постачання летальної зброї в Україну, зокрема, після надання гуманітарної допомоги Києву.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський попередив, що участь Північної Кореї може стати "першим кроком до світової війни".
кремль, у свою чергу, не підтвердив інформацію про використання північнокорейських солдатів у конфлікті, зазначивши, що це питання викликає багато суперечливої інформації. Співпраця між Північною Кореєю та рф стала предметом занепокоєння не лише для Південної Кореї, а й для НАТО, яке активно підтримує Україну з моменту початку війни.
Південна Корея викликала російського посла, щоб висловити протест проти відправки військ КНДР в Україну21.10.24, 10:35 • 13839 переглядiв